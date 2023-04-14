Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor! Özdemir’in 26 Şubat’taki yaş gününde çıkan kriz ayrılık çanlarını çaldı

2020 yazında başlayan aşklarını bundan sekiz ay önce nikah masasına taşıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı, magazin gündemine yerleşti.
İkili dün yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."
İHANETİ YALANLADILAR
Bu açıklamanın ardından herkesin merak konusu ayrılığın nedeni oldu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, gerekçenin sadece "şiddetli geçimsizlik" olduğunu söylerken ortaya ihanet iddiaları da atıldı.