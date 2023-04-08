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    Yasemin Özilhan'ın son fotoğrafı kaynanası Emine Özilhan'ı çok kızdırdı! İzzet Özilhan'a...

    Yasemin Özilhan’ın son fotoğrafları, gerginlik çıkardı. İddiaya göre Emine Özilhan, bu karelerin ailesine zarar verebileceğini düşünerek rahatsızlığını oğluna iletti.

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    Foto-kriz!

    Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la nikah masasına oturmuştu. Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine gelin giden genç güzel, evlendikten sonra da kariyerini noktaladı.

    Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve yaptığı moda işbirlikleriyle sık sık gündem olan Yasemin Özilhan, bazı açıklamalarıyla da tepkilere yol açmıştı.

    Gelininin Özilhan Ailesi'ni de etkileyen bazı söylemlerinden rahatsız olup Yasemin Özilhan'ı uyardığı konuşulan Emine Hanım, önceki gün ise iddiaya göre epey sinirlendi.

        ÜNİVERSİTEYE YOLLAMIŞTI
        İki çocuk annesi Yasemin Hanım'ın moda markasıyla yaptığı işbirliği için verdiği pozlarından rahatsız olan Emine Özilhan, iddiaya göre oğlu İzzet Özilhan'a rahatsızlığını iletti.

        İzzet Bey de yine iddiaya göre eşini bu konuyla ilgili uyardı.

        Bu arada İzmir Amerikan Koleji mezunu olan Emine Hanım, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeyen ve oyunculuğa atılan Ergene'ye üniversite okutup gelinine İngilizce dersler aldırmıştı.

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        Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan'ın son fotoğrafı kaynanası Emine Özilhan'ı çok kızdırdı! İzzet Özilhan'a...
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