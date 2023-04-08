Yasemin Özilhan'ın son fotoğrafı kaynanası Emine Özilhan'ı çok kızdırdı! İzzet Özilhan'a...

Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la nikah masasına oturmuştu. Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine gelin giden genç güzel, evlendikten sonra da kariyerini noktaladı.
Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve yaptığı moda işbirlikleriyle sık sık gündem olan Yasemin Özilhan, bazı açıklamalarıyla da tepkilere yol açmıştı.
Gelininin Özilhan Ailesi'ni de etkileyen bazı söylemlerinden rahatsız olup Yasemin Özilhan'ı uyardığı konuşulan Emine Hanım, önceki gün ise iddiaya göre epey sinirlendi.