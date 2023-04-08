Şarkıcı Sinan Akçıl çadır kent ziyaretleri sırasında Rabia teyzeden evlilik duası aldı

Şarkıcı Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor bakanlığının 'GSB Hep Yanında' projesi kapsamında gerçekleştirdiği çadır kent ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman ve Osmaniye çadır kentlerini ziyaret eden Akçıl'a beraber iftar yaptığı 82 yaşındaki Rabia Teyze, hayırlı evlilik duası etti. Sinan Akçıl, "İnşallah duanız yakında gerçeğe döner" diyerek yeniden evlilik sinyalini verdi.
UMUTLU BAYRAM
Medeniyetler Korosu, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Yedi üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, umut olmak ve o kadim şehri tekrar ayağa kaldırmak için konserlerine devam ediyor. Başarılı müzisyenlerden oluşan koro, Ramazan Bayramı'nda Titanic Luxury Collection Bodrum'da sahne alacak. Candan Erçetin ve İskender Paydaş da misafirlere bayram coçkusu yaşatacak.
CEZAYİR 'CEVHER' BULDU
Sanatçı Cevher, geçtiğimiz günlerde Cezayir'e çıkarma yaptı. Avrupa turnesi öncesinde düzenlenen özel bir gecede sahne almak için 'Oran'a giden sanatçı, sahne öncesinde tarihi yerleri gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede fırtınalar estiren sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.