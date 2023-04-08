Şarkıcı Sinan Akçıl çadır kent ziyaretleri sırasında Rabia teyzeden evlilik duası aldı

PANİK ANLARI

Oyuncu Okan Çabalar, önceki gece Etiler'deydi. Gizemli bir kadın ile birlikte mekandan ayrılıp aracını bekleyen Çabalar, yürüdüğü esnada kameraları görünce panik yaptı. Gazetecilerin ikiliyi çekmesiyle, kız arkadaşının yüzünü saklaması bir oldu. Araya giren Çabalar, "O heyecanlı şu an, bir şey yok gel buraya" diyerek yanına çağırdı. Görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden Çabalar'ın yanındaki hanımefendi, "Avukatım ben, çekmenizi istemiyorum" diyerek tepki gösterdi. Son olarak arabasına biner Çabalar, "İyi akşamlar arkadaşlar" diyerek kız arkadaşını arabaya bindirdi. (Doğan SAVAŞ)

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