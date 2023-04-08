Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şarkıcı Sinan Akçıl çadır kent ziyaretleri sırasında Rabia teyzeden evlilik duası aldı

    Şarkıcı Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor bakanlığının ‘GSB Hep Yanında’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği çadır kent ziyaretlerine devam ediyor. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sinan Akçıl, yakında depremden etkilenen her yerde moral konserleri verecek. İşte sizler için derlediğimiz 8 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Takvim
    Evlilik duası aldı

    Şarkıcı Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor bakanlığının 'GSB Hep Yanında' projesi kapsamında gerçekleştirdiği çadır kent ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman ve Osmaniye çadır kentlerini ziyaret eden Akçıl'a beraber iftar yaptığı 82 yaşındaki Rabia Teyze, hayırlı evlilik duası etti. Sinan Akçıl, "İnşallah duanız yakında gerçeğe döner" diyerek yeniden evlilik sinyalini verdi.



    UMUTLU BAYRAM
    Medeniyetler Korosu, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Yedi üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, umut olmak ve o kadim şehri tekrar ayağa kaldırmak için konserlerine devam ediyor. Başarılı müzisyenlerden oluşan koro, Ramazan Bayramı'nda Titanic Luxury Collection Bodrum'da sahne alacak. Candan Erçetin ve İskender Paydaş da misafirlere bayram coçkusu yaşatacak.



    CEZAYİR 'CEVHER' BULDU
    Sanatçı Cevher, geçtiğimiz günlerde Cezayir'e çıkarma yaptı. Avrupa turnesi öncesinde düzenlenen özel bir gecede sahne almak için 'Oran'a giden sanatçı, sahne öncesinde tarihi yerleri gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede fırtınalar estiren sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

        AİLE BABASI
        İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Geçtiğimiz hafta 60. yaş gününü kutlayan ve ailesi ile birlikte çektirdiği fotoğraflıları sosyal medya hesabında paylaşan sanatçı, "Böyle özel zamanlarda ailem ile olmayı tercih ediyorum. Çünkü onlar ile çok mutluyum" dedi. Doğan SAVAŞ

        NORMALLEŞMEK ZOR
        Alper Saldıran geçtiğimiz gece Cihangir'deydi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Saldıran, "Bu aralar çok yoğun çalışıyorum. İşime odaklandım" dedi. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili ise şunları söyledi: "Karanlık dönemlerden geçiyoruz. Normalleşmeye çalışıyoruz ama unutmak kolay değil"

        ANLAMSIZ TEPKİ
        Mehmet Dinçerler önceki akşam, Etiler'de bir restorandaydı. Mekandan arkadaşları ile ayrılan Dinçerler'in yanında geçtiğimiz yıl evlenen kardeşi Tuğba Dinçerler de vardı. Gazetecilere, "Kardeşim!" diyerek tepki gösteren Dinçerler, daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ

            ANKARA MESSİ
            Eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le geçtiğimiz hafta Mısır'da tatil yapan Köstendil geçtiğimiz gün Emirgan'da kameraları yansıdı. Tatilin güzel geçtiğini söyleyen oyuncu, "Küba ve Kutuplar'ı da çok merak ediyorum" dedi. Oğlunun da kendisi gibi futbola büyük ilgisinin olduğunu söyleyen Köstendil, "Galatasaray futbol okuluna gidiyor. Yeteneği de var sanırım. 'Ankara Messi' diye diye top sürüyor" diyerek güldürdü. Aydın HAMZA

            EN GÜZEL MİSAFİR
            Uzun süredir yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen arka arkaya çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha ekledi. Yeni şarkısı "En Güzel Misafir" ile tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan Gülben Ergen, yine farkını konuşturdu. Listelere ilk sıradan giren şarkı, büyük bir başarıya imza atarken şarkının sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

            BEBEK GİBİSİN
            Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla da beğeni topladı. Elindeki oyuncakla poz veren güzel oyuncuya, "Bebek gibisin", "Çok güzelsin", "Özlemiştik seni" gibi yorumlar yapıldı. Uzun zamandır paylaşım yapmayan sanatçı, takipçilerini sevindirdi.

                SİCİLYA GÜZELİ
                ATV'de ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'yla 2016 yılında hayatını birleştiren Sinem Kobal son paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Kobal Sicilya tatilinde çekilmiş olduğu karelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Fit görüntüsüyle çok beğenilen iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

                PANİK ANLARI
                Oyuncu Okan Çabalar, önceki gece Etiler'deydi. Gizemli bir kadın ile birlikte mekandan ayrılıp aracını bekleyen Çabalar, yürüdüğü esnada kameraları görünce panik yaptı. Gazetecilerin ikiliyi çekmesiyle, kız arkadaşının yüzünü saklaması bir oldu. Araya giren Çabalar, "O heyecanlı şu an, bir şey yok gel buraya" diyerek yanına çağırdı. Görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden Çabalar'ın yanındaki hanımefendi, "Avukatım ben, çekmenizi istemiyorum" diyerek tepki gösterdi. Son olarak arabasına biner Çabalar, "İyi akşamlar arkadaşlar" diyerek kız arkadaşını arabaya bindirdi. (Doğan SAVAŞ)

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                88 yaşındaki Leyla teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi
                Haberler Saklambaç Şarkıcı Sinan Akçıl çadır kent ziyaretleri sırasında Rabia teyzeden evlilik duası aldı
                    loading
                    SON DAKİKA