Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'den o iddialara yalanlama: Onur hala benim çok yakın arkadaşım!

Güzel oyuncu, Onur Ünlü ile ilişkisini sonlandırsa da aynı evde yaşamaya devam ettiği iddiaları hatırlatılınca şunları söyledi:

"Alakası yok. O bizim beraber yaşadığımız evdi. Ama ayrıldıktan sonra Onur başka bir eve taşındı. Ben tek kalıyorum şimdi orada