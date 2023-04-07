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    Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'den o iddialara yalanlama: Onur hala benim çok yakın arkadaşım!

    Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, iddiaların aksine evleri ayırdıklarını ve eski sevgilisiyle hala arkadaş olduklarını dile getirdi

    AYDIN HAMZA
    Takvim
    Ayrılığın ardından

    Hazar Ergüçlü, önceki gün Etiler'deydi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

    Güzel oyuncu, Onur Ünlü ile ilişkisini sonlandırsa da aynı evde yaşamaya devam ettiği iddiaları hatırlatılınca şunları söyledi:

    "Alakası yok. O bizim beraber yaşadığımız evdi. Ama ayrıldıktan sonra Onur başka bir eve taşındı. Ben tek kalıyorum şimdi orada

    "GİTMEK DE, KALMAK DA ZOR"
    Onur Ünlü ile yaklaşık 5 yıl aynı evde yaşayan güzel oyuncu, "Aynı evi uzun yıllar paylaştınız, hatıralarınız var, sizin için zor olmuyor mu?" sorusuna karşısında biraz zorlandı.
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        Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'den o iddialara yalanlama: Onur hala benim çok yakın arkadaşım!
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