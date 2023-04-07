Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin 50 bin dolarlık saatle kural bozmadı: "Bunları söylemek bile ayıp"

Bu arada eşine sık sık pahalı hediyeler veren Berkay, 2020 yılında Özlem Hanım'a aldığı 2 milyon TL'lik saat gündem olunca şöyle demişti: "Bunları söylemek bile ayıp. Abartmamak lazım. Kızlarıma ve bana misler gibi bakan, hayatımın aşkı her şeyi hak ediyor. Hatta daha iyilerine layık."

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