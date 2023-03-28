2022’de oğlunu kaybeden Ebru Şallı 3 yıl sonra ilk kez Pars’ın odasına girdi! Depremzedeler için harekete geçti! “Hem ağladım hem yaptım...”

Tüm Türkiye gibi Ebru Şallı da deprem felaketiyle sarsıldı.
Önceki gün İstinye'de objektiflere takılan Şallı, nasıl olduğu sorulunca şunları söyledi: "Üç hafta hiç kendime gelemedim. Ben zaten ağır şeyleri kaldıramıyorum artık; hele ki çocuklar söz konusu olduğunda... Melatonin alıp, nefes çalışmaları gibi şeyler yapıyorum."
'YAŞAMAYAN ANLAYAMAZ'
2020 yılının Nisan ayında henüz 9 yaşında olan oğlunun lenfoma kanserine yenik düşmesiyle tarifsiz bir acı yaşayan Ebru Şallı, depremde evlatlarını kaybeden aileleri görünce yaşadığı duyguları ise şöyle ifade etti: