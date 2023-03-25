Engin Öztürk kaçamak yaparken fena yakalandı!





YÜZLERİNİ SAKLADILAR!

İki güzelle İstanbul sokaklarını talan eden yakışıklı oyuncu, gazetecilerin yanındaki kadınları sormasıyla panik yaşadı. Öztürk, "Arkadaşlar neden takip ediyor sunuz? Bir tanesi çok yakın arkadaşım, diğeri de yakın bir arkadaşımın eşi..." dedi. Ancak güzellerden birinin Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak, diğerinin ise bir dönem Fırat Çelik'le aşk yaşayan Esra Ruşan olması dikkat çekti!