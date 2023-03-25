Engin Öztürk kaçamak yaparken fena yakalandı!

İstanbul geceleri geçtiğimiz gün hareketli anlara sahne oldu! Başrolünde oyuncu Engin Öztürk'ün olduğu gecede adeta yer yerinden oynadı. İki güzelle Ulus'ta çapkınlık turuna çıkan Öztürk, gazetecileri görünce kaçmaya başladı. Kovalamacanın yaşandığı o anlarda galip gelen muhabirler oldu. Ulus'tan Kuruçeşme'ye doğru hareket eden Öztürk, dar yollardan geçtiği sırada aracın sağını solunu da ufak tefek sürterek küçük hasarlar aldı.
YÜZLERİNİ SAKLADILAR!
İki güzelle İstanbul sokaklarını talan eden yakışıklı oyuncu, gazetecilerin yanındaki kadınları sormasıyla panik yaşadı. Öztürk, "Arkadaşlar neden takip ediyor sunuz? Bir tanesi çok yakın arkadaşım, diğeri de yakın bir arkadaşımın eşi..." dedi. Ancak güzellerden birinin Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak, diğerinin ise bir dönem Fırat Çelik'le aşk yaşayan Esra Ruşan olması dikkat çekti!
GÜZELLER SESSİZ KALDI
Özel şoförüyle uzun süre kaçan Engin Öztürk'ün yanındaki güzeller, gazetecilere tek kelime etmedi.