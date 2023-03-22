Arda Turan ve Burak Yılmaz mekan çıkışı görüntülendi! Deprem felaketi hakkında konuştu

Hollanda'da top koşturan Yılmaz, "Hollanda'da da 100 milyon Euro civarında para toplandı. Elimizden geldiğince yardım topladık bizler de, Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük için de son hız ile çalışmalarına başlayan Turan ise, "Ben doğru yerde doğru zamanda başlayacağım. Futbolculuğum da olduğu gibi hocalıkta da bir devrim yapmak istiyorum" diyerek iddialı konuştu.