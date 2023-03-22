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    Arda Turan ve Burak Yılmaz mekan çıkışı görüntülendi! Deprem felaketi hakkında konuştu

    Arda Turan ve Burak Yılmaz, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduklarını belirten ikili zor bir süreçten geçtiğimizi söyledi.

    AYDIN HAMZA
    Ebedi dostluk

    Hollanda'da top koşturan Yılmaz, "Hollanda'da da 100 milyon Euro civarında para toplandı. Elimizden geldiğince yardım topladık bizler de, Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

    HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR
    Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük için de son hız ile çalışmalarına başlayan Turan ise, "Ben doğru yerde doğru zamanda başlayacağım. Futbolculuğum da olduğu gibi hocalıkta da bir devrim yapmak istiyorum" diyerek iddialı konuştu.

    Arda Turan, 42 Milyon TL'ye aldığı "Kraliyet aracı" olarak bilinen otomobiliyle dikkat çekti.

    Burak Yılmaz'ın Ay-yıldızlı teşbihi de dikkatlerden kaçmadı.
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        Canan’a görmedim dediklerini gösteriyoruz
        Haberler Saklambaç Arda Turan ve Burak Yılmaz mekan çıkışı görüntülendi! Deprem felaketi hakkında konuştu
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