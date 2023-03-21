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    1 yaşındaki depremzede Aliye için sütannelik yapan Burcu Kara'dan anlamlı mesaj

    Enkaz altından altı gün sonra çıkarılan ve annesini kaybeden 1 yaşındaki Aliye için sütannelik yapan Burcu Kara’dan anlamlı mesaj: “Sütannelik adına yetkili bir yapı oluşturulmalı." İşte sizler için derlediğimiz 21 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Ana mesaj

    Şimdilerde yeni filmi 'Uçuş 811'in heyecanını yaşayan Burcu Kara, bir süre önce de depremde tüm ailesini kaybeden ve enkaz altından 6 gün sonra çıkarılan Aliye bebeğe sütanne olmak istemesiyle gündeme gelmişti. Kısa süre önce anne olan Kara, Aliye için sütünü sağıp bölgeye göndermişti. Aliye'nin kaybettiği annesini aradığı için sütü düzenli olarak içmediğini dile getiren güzel oyuncu, şu mesajı verdi:



    'BİRÇOK ANNESİZ BEBEK VAR'
    Aliye'nin durumu şu an gayet iyi. Ameliyat olmuş, vefat etmiş, cezaevine girmiş anneler var. Sosyal medyada böyle bir sürü durum görüyoruz. Bunun için sütanneliği adına bir yapı oluşturulması gerektiğini düşünüyorum."



    İYİLİK MELEĞİ
    Ezgi Mola, önceki gün Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan Zeus'la Kuruçeşme'de görüntülendi. Keyifli olduğu gözlenen oyuncunun aracının bagajında bulunan mamalar dikkat çekti. Hayvansever olduğu bilenen Mola, sokak hayvanları için boş gördüğü mama kaplarını doldurdu. Zeus'la alakalı konuşan Mola, "Ali Bey'den Zeus'u emanet aldım. Ama Zeus'u geri alabilecek gibi görünmüyor. Ali Bey bütün ailesini kaybetmiş, toparlaması zor gözüküyor" dedi. Aydın HAMZA



        AŞK EĞİTİMİ
        Yogaya olan merakıyla bilinen Şevval Şahin, bu tutkusunu geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı Murat Kazancıoğlu'na da aşılıyor. Önceki gün Bodrum'da güzel havayı fırsat bilip yoga yapan ünlü model, o sırada yanına gelen sevgilisine hareketleri öğretirken çekilen videosunu sosyal medyada paylaştı.



        TARİHİ GEZİNTİ
        Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evliliği olan Müge Boz, geçtiğimiz gün kızına İstanbul'un tarihi yerlerini gezdirdi. Gittikleri Yerabatan Sarnıcı'ndan kızıyla böyle poz veren güzel oyuncu, dün ise soluğu depremden etkilenen miniklere bir nebze de olsa moral vermek için bölgede aldı.



        KİLOLAR GİTTİ
        Seda Bakan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Deprem yüzünden kendisini iyi hissetmediğini belirten oyuncu, "Nasıl olabilirim ki? Hiç keyfimiz yok. Üzgünüz" diyerek, hızlı adımlarla aracına bindi. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olma sevincini yaşayan Bakan'ın doğum kilolarından kısa sürede kurtulduğu görüldü. Aydın HAMZA



            'BİZ BUNU HEP YAPTIK'
            Burak Kut, geçtiğimiz gün Florya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Çok üzücü bir durum... Neler gördük biz, hepsinin üstesinden geldik. Önemli olan birlik ve beraberlik. Biz bunu hep yaptık" diye konuştu.



            FUTBOLA İSTANBUL ARASI
            Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz gün Etiler'deydi Yazıcı, gazetecileri görünce şaşırdı. Kendisini getiren taksicinin fotoğraf istediğini geri çevirmeyen futbolcu, daha sonra kendisi için gelen özel bir araç ile oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ



            DEHA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
            DEHA Bilimlier, geçtiğimiz akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Geçtiğimiz ay babasını kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan Bilimlier, ara verdiği sahnelere hızlı bir dönüş yaptı. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan şarkıcı, kaybettiği babası için Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısını okurken gözyaşlarını tutamadı.



                DOĞDUĞU GÜNDE EVLENDİ
                Şarkıcı Lara, İranlı Milli Voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz akşam Beylikdüzü'nde bir mekanda gerçekleşen düğün törenine Gökhan Reis ve Aslı Hünel de katıldı. Aynı zamanda doğum günü olan 19 Mart tarihinde düğün törenini gerçekleştirerek bugünü daha da anlamlı kılan Lara, tercih ettiği gelinlik ile de göz kamaştırdı.



                ŞEF ICARDI
                Galatarasay'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile buluşmak için ülkesine gitti. Seksi yenge, sosyal medyadan Icardi ile fotoğraf paylaştı ve "Randevum" notunu düştü. Daha sonra bir başka fotoğraf paylaşan Nara, "Bütün ailem için makarna yapmam gerekiyor. Bugün aşçıyım ve yarın Masterchef'im" yorumu yazdı.



                SAÇLANIYO'RUS'
                Birçok Rus sanatçı ve influencer, saç ekimi için Türkiye'ye adeta akın ediyor. Kazak asıllı Rus rap şarkıcı Natan ve Rusya'da yaşayan ünlü Azeri komedyen Rustam Mayer, saç ekimi için İstanbul'u tercih edenler arasında yerini aldı. İki yıldızın işlemini gerçekleştiren Dr. Sait Gökhan Bircan, "Ülkemize İlk başlarda Arap ülkelerinden yoğun bir talep geliyordu. Şu anda ise Rusya'dan ve Amerika'dan gelenlerin sayısı Arap dünyasından gelenleri katladı" dedi.



                    CEZAYİR İZ PEŞİNDE
                    Bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana gelecek olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', yine soluksuz izlenecek. Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza alması için çabalayan Tatavlalı'ya karşılık, Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşünür ve ona göre hareket almaya başlar. Leyla tecritte umutsuz bir halde yargılanmayı beklerken Firuze, Leyla'yı ziyarete gelir. Leyla içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacağını düşünerek Firuze'den önemli bir dilekte bulunur.



                    BELLA MELİKE
                    Geçtiğimiz sezon final yapan atv'nin dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'daki rolü sayesinde İtalya'da geniş hayran kitlesine sahip olan Melike İpek Yalova, ülkeyi salladı. İtalya'nın en popüler TV programlarından olan Verissimo, bu hafta yayınlanan bölümde Yalova'yı ağırladı.

                    'İTALYA İKİNCİ EVİM'
                    İtalya'da eğitim için geçirdiği sürenin kalbinde başka bir yere sahip olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "İtalya, ikinci evim" dedi. İki ülke arasında ortak değerlerin olduğunu söyleyen Melike İpek Yalova, Türk dizi projelerinin İtalya'da da büyük kitleler tarafından sevilmesinin de mutluluk verici olduğunu söyledi.

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                    Haberler Saklambaç 1 yaşındaki depremzede Aliye için sütannelik yapan Burcu Kara'dan anlamlı mesaj
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