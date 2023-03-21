1 yaşındaki depremzede Aliye için sütannelik yapan Burcu Kara'dan anlamlı mesaj

Şimdilerde yeni filmi 'Uçuş 811'in heyecanını yaşayan Burcu Kara, bir süre önce de depremde tüm ailesini kaybeden ve enkaz altından 6 gün sonra çıkarılan Aliye bebeğe sütanne olmak istemesiyle gündeme gelmişti. Kısa süre önce anne olan Kara, Aliye için sütünü sağıp bölgeye göndermişti. Aliye'nin kaybettiği annesini aradığı için sütü düzenli olarak içmediğini dile getiren güzel oyuncu, şu mesajı verdi:
'BİRÇOK ANNESİZ BEBEK VAR'
Aliye'nin durumu şu an gayet iyi. Ameliyat olmuş, vefat etmiş, cezaevine girmiş anneler var. Sosyal medyada böyle bir sürü durum görüyoruz. Bunun için sütanneliği adına bir yapı oluşturulması gerektiğini düşünüyorum."
İYİLİK MELEĞİ
Ezgi Mola, önceki gün Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan Zeus'la Kuruçeşme'de görüntülendi. Keyifli olduğu gözlenen oyuncunun aracının bagajında bulunan mamalar dikkat çekti. Hayvansever olduğu bilenen Mola, sokak hayvanları için boş gördüğü mama kaplarını doldurdu. Zeus'la alakalı konuşan Mola, "Ali Bey'den Zeus'u emanet aldım. Ama Zeus'u geri alabilecek gibi görünmüyor. Ali Bey bütün ailesini kaybetmiş, toparlaması zor gözüküyor" dedi. Aydın HAMZA