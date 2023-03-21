1 yaşındaki depremzede Aliye için sütannelik yapan Burcu Kara'dan anlamlı mesaj





'BİZ BUNU HEP YAPTIK'

Burak Kut, geçtiğimiz gün Florya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Çok üzücü bir durum... Neler gördük biz, hepsinin üstesinden geldik. Önemli olan birlik ve beraberlik. Biz bunu hep yaptık" diye konuştu.