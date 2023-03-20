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    7. Koğuştaki Mucize’yi çeken Türk ekip Koreli yapım şirketinin kıskacına girdi!

    ‘7. Koğuştaki Mucize’yi çeken Türk ekip, filmin orijinaline imza atan Koreli yapım şirketinin kıskacına girdi. Koreli dev firma, aynı ekiple dünya çapında gösterilecek bir film çekmek için harekete geçti.

    Sınırsız başarı

    Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No 7" adlı filmden aynı adla uyarlanan "7. Koğuştaki Mucize" filmi, gösterildiği 2019'da tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Koreli yapım şirketi, gözünü Türk ekibe dikti.

    Firma, Aras Bulut İynemli'ye teklif yaptı. Koreli yapımcılar; yönetmen Mehmet Ada Öztekin, görüntü yönetmeni Torben Forsberg, senarist Kubilay Tat ve hava çekimlerine imza atan Mehmet Öztekin ile Ömer Gülas'ın yer aldığı Flycam'i gözüne kestirdi.

    Aralarında futbolcu Neymar'ın da olduğu birçok dünyaca ünlü yıldız da filmden övgüyle bahsetmişti.

    Aras Bulut İynemli, filmdeki oyunculuğuyla büyük ses getirmişti.

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    Haberler Saklambaç 7. Koğuştaki Mucize’yi çeken Türk ekip Koreli yapım şirketinin kıskacına girdi!
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