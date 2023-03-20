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    Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti ilk kez yan yana görüntülendi!

    Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, ilk kez yan yana görüntülendi. İşte haberin detayları ve 20 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Ve sahneye çıktılar!

    İkili, dün akşam Okan Bayülgen'in oynadığı Richard adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Daha önce yaşadıkları ilişkileri ile magazin gündemini epey meşgul eden yeni aşıklar, tiyatroyu birlikte izledi.

    Dilan Çiçek Deniz nişanlısı Thor Saevarsoon ile ilişkisini bitirirken, Mert Yazıcıoğlu ise oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. (Doğan Savaş)

    FİLTRESİZ YENGE
    Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Burak ile evliliği yıllardır devam eden Nihan Buruk, son dönemde Paris'te kurduğu markasıyla övgü topluyor. Saçlarını geçtiğimiz yaz sapsarıya boyatan tasarımcı yenge, önceki gün Instagram'dan bu karesini "Makyajsız ve filtresiz" notuyla paylaştı.

        GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR
        Popmüziğin dahi çocuğu Sinan Akçıl, 10 Mart'ta 'Piyanist 3' albümünün ilk şarkısı "Bu Aşk Yerde Kalmaz"ı beğeniye sunmuştu. Akçıl'ın Bengü ve Hakan Altun ile düet yaptığı şarkı, 2.5 milyon izlenmeye ulaştı. Youtube Chart verilerine göre de şarkı, son 3 ayın 'en iyi ilk hafta açılışı'nı yaptı...

        YAĞMURDA ROMANTİZM
        İkinci bebeklerine kısa süre önce kavuşan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'a yağmur vız geldi. Her ikisi de düzenli olarak spor yapan genç çift, dün sağanak yağmura aldırış etmeden evlerinin bulunduğu Kemerburgaz'da yürüyüşe çıktı. İkili, o sırada da hem romantik anlar yaşadı hem de spor yaptı.

        'GÜNEŞ' ÖDÜLLENDİ
        Türk Tıp Öğrencileri Birliği, her yıl düzenlenen Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nda 2023'ün enlerine ödül verdi. Bu yıl 10.'su gerçekleştirilen törende, atv'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nda psikolojik zorluklar nedeniyle konuşmayan Güneş'i canlandıran Azra Aksu'ya Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülü verildi.

            ANNELİK YARADI
            Hacı Sabancı ile evliliğini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan Nazlı Sabancı'ya hamilelik yaradı. Şimdilerde İsviçre'de kayak tatilinde olan sosyetik, eşiyle verdiği kareyle beğeni topladı. Nazlı Sabancı'ya takipçilerinden "Annelik daha da güzelleştirmiş" yorumu yağdı.

            KADRO GENİŞLEDİ
            EŞİ İzzet Özilhan ve kızlarıyla yaşadığı villasında birçok hayvanı olan Yasemin Özilhan, kadroyu genişletti. Doberman ve Kurt olmak üzere üç köpeği, üç papağanı, Gine domuzu, iki Sussex tavuğu olan Özilhan, şimdi de beyaz bir Hamster sahibi oldu. Kuşkusuz Yasemin Özilhan'ın evlerini hayvanat bahçesine dönüştürmesine de en çok çocukları sevindi...

            Sosyetik güzel, çocukları için evdeki hayvan sayısını sürekli artırıyor. Evin son misafiri, 'Coco' isimli bu sevimli Hamster...

                LONDRA KEYFİ
                Cemiyet hayatının en gezgin isimlerinden Burcu Şendir'in son durağı İngiltere oldu. Hafta sonunu geçirdiği Londra'da kızıyla keyifli anlar yaşayan sosyetik güzel, kentin klasik pozunu da Hyde Park'taki ördeklerle beraber vermeyi ihmal etmedi. Burcu Şendir, Londra'dan bu klasik turist pozunu verdi.

                NOKTA KOYDU
                Merve Boluğur ile yaptığı kısa evlilikle bir dönem magazin manşetlerinden inmeyen DJ Mert Aydın, önceki akşam bir davette performans sergiledi. Boşandıktan sonra güzel oyuncuyla birkaç kez daha bir araya gelen genç DJ, "Merve Hanım ile yeniden bir araya gelir misiniz?" sorusu karşısında şu net yanıtı verdi: "Ben işimle alakalıyım, herkesin kendi hayat artık." Mert Aydın, artık Merve Boluğur defterini kapattı. (Doğan SAVAŞ)

                DEV RESSAM!
                Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy'un oğulları Asil önceki gün Nişantaşı'nda sergi açtı. Henüz üç yaşında olmasına rağmen şimdiden yaklaşık 80 eseri olan minik Asil'in bu başarısı, ünlü çifti de gururlandırdı. Bekir Aksoy ile eşi, aynı zamanda yeni yaşını da kutlayan Asil için pastalı bir çifte kutlama organize etti.
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                Haberler Saklambaç Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti ilk kez yan yana görüntülendi!
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