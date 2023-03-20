Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti ilk kez yan yana görüntülendi!

KADRO GENİŞLEDİ

EŞİ İzzet Özilhan ve kızlarıyla yaşadığı villasında birçok hayvanı olan Yasemin Özilhan, kadroyu genişletti. Doberman ve Kurt olmak üzere üç köpeği, üç papağanı, Gine domuzu, iki Sussex tavuğu olan Özilhan, şimdi de beyaz bir Hamster sahibi oldu. Kuşkusuz Yasemin Özilhan'ın evlerini hayvanat bahçesine dönüştürmesine de en çok çocukları sevindi...