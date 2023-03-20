Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti ilk kez yan yana görüntülendi!

İkili, dün akşam Okan Bayülgen'in oynadığı Richard adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Daha önce yaşadıkları ilişkileri ile magazin gündemini epey meşgul eden yeni aşıklar, tiyatroyu birlikte izledi.
Dilan Çiçek Deniz nişanlısı Thor Saevarsoon ile ilişkisini bitirirken, Mert Yazıcıoğlu ise oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. (Doğan Savaş)
FİLTRESİZ YENGE
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Burak ile evliliği yıllardır devam eden Nihan Buruk, son dönemde Paris'te kurduğu markasıyla övgü topluyor. Saçlarını geçtiğimiz yaz sapsarıya boyatan tasarımcı yenge, önceki gün Instagram'dan bu karesini "Makyajsız ve filtresiz" notuyla paylaştı.