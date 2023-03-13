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    Derya Şensoy ile Celal Can Algül’ün aşk yuvası ortaya çıktı

    Derya Şensoy ile Celal Can Algül’ün geçtiğimiz sene aldıkları Cihangir’deki aşk yuvası ortaya çıktı. Bina, tadilatıyla ünlü çifte 15 milyon TL’ye mal oldu. İşte sizler için derlediğimiz 13 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    15 milyonluk aşk yuvası

    Derya Baykal ile merhum sanatçı Ferhan Şensoy'un kızlarından Derya Şensoy, geçtiğimiz sene uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Celal Can Algül ile beraber Cihangir'de bir ev satın almıştı.



    Binanın tadilatını kendi zevkine göre yaptıran güzel oyuncu, şimdilerde yapımına başlanan binanın dış cephesiyle de yakından ilgileniyor. Ekim ayında nikah masasına oturmayı planlayan Derya Şensoy ile Celal Can Algül'ün evleri ise ikiliye 15 milyon TL'ye mal oldu. Doğan SAVAŞ



    PANİK YOK ÖNLEM VAR
    Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler'deydi. Birçok ünlü ismin olası deprem nedeniyle taşınma telaşında olduğu hatırlatılan ünlü popçu, şöyle dedi: "Ben panik ile alınan kararları çok sevmem. Evlerimizi tabii ki kontrol etmek zorundayız ama kimsenin psikolojisi de iyi değil. Tabii ki önlemimizi alalım ama haydi kaçıyoruz şehirden falan olmaz. Bu hayatın bir gerçeği." Doğan SAVAŞ



        FİLTRESİZ DENİZ
        Deniz Seki, önceki akşam ilk kez Ankara'da sahneye çıktı. Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Seki'nin verdiği kilolar dikkat çekti. Siyah mini elbisesi içinde verdiği kilolar dikkat çeken Deniz Seki, uzun süre sonra ilk kez filtresiz olarak objektiflere takıldı.



        'KIZIMIZ OLACAK'
        Geçtiğimiz günlerde evlilik kararı alan Bora Akkaş ve Oben Alkan çifti, önceki gece Caddebostan'da yürürken görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran çift, "Her şey çok güzel gidiyor. Güzel bir karar aldık, güzel de bir haber aldık. Bir kızımız olacak. Gördüğünüz gibi her şey" dedi.
        Doğan SAVAŞ



        GÜZEL DESTEK
        Ünlü şarkıcı Hera Aslan, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Bu hepimizin acısı" dedi ve ekledi: "Orkestra arkadaşlarım ve ben beş sahne ücretimizi depremzedelere bağışlayacağız."



            ANLAMLI KONSER
            Türk pop müziğin başarılı ismi Emre Altuğ, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Tüm bilet gelirinin deprem bölgesine aktarılacağı anlamlı gecede Altuğ, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Bölgeyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz" diyen Altuğ, ekledi: "Bugün çok iyi olmak için buradayız. Geliri depremzedelere bağışlanacak bir konserimiz var"



            FRAGMAN BİTTİ
            Ünlü şarkıcı Tuğba Ünal, İlhan Şeşen'in unutulmaz şarkısı 'Sensiz Olmaz'ı yeniden yorumladı. "Bundan önceki çalışmalarımın hepsi fragmandı, bu sefer kendimi bulduğum bir şarkı oldu" diyen Ünal, ayrıca depremzedeler için bir dizi konser vereceğini de açıkladı.



            BURUK KUTLAMA
            Şarkıcı İsmail Özkan ve Esra Özkan, kızları Serpil Naz'ın doğum gününü önceki gün bir AVM'de kutladı. Bu özel günde Özkan ailesini yakın dostları Ebru Yaşar ve Bekir Aksoy da yalnız bırakmadı. Başarılı müzisyen İsmail Özkan; "Aslında biz bu kutlamayı aylar öncesinden planlamıştık fakat ülkemizin yaşadığı felaketten dolayı ertelemiştik. Kızımıza söz verdiğimiz için ve kendisi de çok istediğinden kıramadık" dedi.



                SAĞLIKLI AÇILIŞ
                Ünlü isimlerin kadın doğum uzmanı olarak bilinen Refik Ersin Eroğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaki yeni kliniğinin açılışını gerçekleştirdi. Yiğit Macit'in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Arzu Kunt, Elif Akyazıcı Girgin, Yağmur Kalyoncu ve Ayşegül Kayabay gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Klinik açılışında konuşma yapan Eroğlu, kadın misafirlerin kadın hastalıkları hakkında soruları yanıtladı.



                6 YILLIK DEDİKODU
                Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile eşi Aslı Şen'in 22 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Ayrılık iddialarını yalanlamayan ikili, evlerini ayırmıştı. Aslı Şen, yakın çevresine ayrılacağını resmen açıklamış. Şimdilerde ayrı bir evde yaşayan Metin Şen, barışmak istese de ikili ortak bir noktada bulaşamıyormuş. Meğer bu ayrılık iddiaları da 6 senedir sosyetenin dilindeymiş.



                İNŞAATÇI OLDU!
                Yakışıklılığı ile genç kızların sevgilisi olan Gurur Aydoğan, oyunculukta kazandıklarını ticarete yatırıyormuş. Meğer Beşiktaş'ta 3 sene önce bir arsa alan Gurur Aydoğan, burada inşaat işine girmiş. İnşaatı bitiren ve dairelerini satan Gurur Aydoğan'ın bir sonraki hedefi ise Bodrum'muş. Burada da inşaat yapmak isteyen Aydoğan, geçtiğimiz hafta uygun arazileri gezip alt yapı incelemesi yapmış. İşlerini büyütmek için elinden geleni yapan Gurur Aydoğan, oyunculuktaki başarısını ticarete de taşıyarak taçlandırmış diyorum...

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                Depremzede öğrencilere maddi destek!
                Haberler Saklambaç Derya Şensoy ile Celal Can Algül’ün aşk yuvası ortaya çıktı
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