Derya Şensoy ile Celal Can Algül’ün aşk yuvası ortaya çıktı





PANİK YOK ÖNLEM VAR

Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler'deydi. Birçok ünlü ismin olası deprem nedeniyle taşınma telaşında olduğu hatırlatılan ünlü popçu, şöyle dedi: "Ben panik ile alınan kararları çok sevmem. Evlerimizi tabii ki kontrol etmek zorundayız ama kimsenin psikolojisi de iyi değil. Tabii ki önlemimizi alalım ama haydi kaçıyoruz şehirden falan olmaz. Bu hayatın bir gerçeği." Doğan SAVAŞ