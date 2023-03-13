Derya Şensoy ile Celal Can Algül’ün aşk yuvası ortaya çıktı

Derya Baykal ile merhum sanatçı Ferhan Şensoy'un kızlarından Derya Şensoy, geçtiğimiz sene uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Celal Can Algül ile beraber Cihangir'de bir ev satın almıştı.
Binanın tadilatını kendi zevkine göre yaptıran güzel oyuncu, şimdilerde yapımına başlanan binanın dış cephesiyle de yakından ilgileniyor. Ekim ayında nikah masasına oturmayı planlayan Derya Şensoy ile Celal Can Algül'ün evleri ise ikiliye 15 milyon TL'ye mal oldu. Doğan SAVAŞ
PANİK YOK ÖNLEM VAR
Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler'deydi. Birçok ünlü ismin olası deprem nedeniyle taşınma telaşında olduğu hatırlatılan ünlü popçu, şöyle dedi: "Ben panik ile alınan kararları çok sevmem. Evlerimizi tabii ki kontrol etmek zorundayız ama kimsenin psikolojisi de iyi değil. Tabii ki önlemimizi alalım ama haydi kaçıyoruz şehirden falan olmaz. Bu hayatın bir gerçeği." Doğan SAVAŞ