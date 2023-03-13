Sinan Akçıl'dan Icardi'ye kira gölü! "Onu bilmem ama ben..."

17 Nisan'da piyasaya çıkacak "Piyanist 3" albümünün ilk şarkısı olan "Bu Aşk Yerde Kalmaz"ı 10 Mart'ta beğeniye sunan ve yine listeleri alt üst eden Sinan Akçıl, önceki gün bir AVM'deydi. "Zor bir süreçten geçiyoruz ancak yavaş yavaş müziğe de geri dönmemiz lazım" diyen başarılı müzisyen, tüm dijital platformlarda zirveye çıkan ve 24 saatte 500 bin kez dinlenen şarkısının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.







OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aynı rezidansta oturan Sinan Akçıl, ünlü futbolcunun ödemediği kirası yüzünden hacizlik olması hatırlatılınca şöyle dedi: "Onu bilmem ama ben kendi kiramı ödüyorum. Aleyna Tilki de ayrıldı bu arada bizim oradan, oyuncu değişikliği oldu. Yeni komşum Galatasaray'ın yeni yıldızı Zaniolo."

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