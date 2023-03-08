Ece Erken ve Kardelen Acar arasında tadilat krizi!





YETKİLİLERE ŞİKAYET ETTİ

Ancak ünlü sunucu, "Bir dairenin tadilatı bu kadar uzun sürmez. O kadar çok gürültü oluyor ki; kolonları bile kesmiş olabilirler diye korkuyorum" çıkışı yaptı. Ece Erken, yaşadığı endişe üzerine de binanın incelenmesi için gereken kişilere durumu iletti.

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