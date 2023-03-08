Ece Erken ve Kardelen Acar arasında tadilat krizi!

Acarkent'te oturan Ece Erken, alt katında aylardır devam eden inşaat nedeniyle tedirgin oldu. Hem bitmeyen gürültü hem de inşaatın 5/6 aydır devam etmesiyle isyan bayrağını çeken Erken, ev sahibinin Erdal Acar'ın şimdiki eşi Kardelen Acar olduğunu öğrendi. Kardelen Hanım, daireyi yeni açacağı butik için tadilata sokmuştu.
YETKİLİLERE ŞİKAYET ETTİ
Ancak ünlü sunucu, "Bir dairenin tadilatı bu kadar uzun sürmez. O kadar çok gürültü oluyor ki; kolonları bile kesmiş olabilirler diye korkuyorum" çıkışı yaptı. Ece Erken, yaşadığı endişe üzerine de binanın incelenmesi için gereken kişilere durumu iletti.