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    Ece Erken ve Kardelen Acar arasında tadilat krizi!

    Ece Erken, oturduğu dairenin alt katında aylardır süren inşaattan tedirgin oldu. Ünlü sunucu, daireyi butiğe çevirmek için aylardır uğraşan Kardelen Acar için “Kolonlar bile kesilmiş olabilir. binanın incelenmesi gerekir” çıkışı yaptı.

    Acar Ece!

    Herkes gibi deprem korkusu yaşayan Ece Erken'in içine kurt düştü. Oğlu Eymen'le yaşayan ünlü sunucu, deprem çantasını da hazırlayıp gereken bireysel önlemleri aldı. Ece Erken'in önlemleri, bununla da sınırlı kalmadı.



    Acarkent'te oturan Ece Erken, alt katında aylardır devam eden inşaat nedeniyle tedirgin oldu. Hem bitmeyen gürültü hem de inşaatın 5/6 aydır devam etmesiyle isyan bayrağını çeken Erken, ev sahibinin Erdal Acar'ın şimdiki eşi Kardelen Acar olduğunu öğrendi. Kardelen Hanım, daireyi yeni açacağı butik için tadilata sokmuştu.



    YETKİLİLERE ŞİKAYET ETTİ
    Ancak ünlü sunucu, "Bir dairenin tadilatı bu kadar uzun sürmez. O kadar çok gürültü oluyor ki; kolonları bile kesmiş olabilirler diye korkuyorum" çıkışı yaptı. Ece Erken, yaşadığı endişe üzerine de binanın incelenmesi için gereken kişilere durumu iletti.

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