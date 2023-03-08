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    Czn Burak gönülleri fethetti! Depremzede çocuklar için özel etkinlik düzenledi

    Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Czn Burak bu kez çocuklar için harekete geçti. İş adamı Hatay’da açık hava sineması kurdu. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Çocuklar hep gülsün

    Deprem nedeni ile herkes seferber olurken, bu zorlu süreçte büyük bir mücadele veren isimlerden biri de Czn Burak olarak bilinen Burak Özdemir oldu. Özellikle minik depremzedelerle sık sık bir araya gelen Özdemir, çocuklar için etkinlikler düzenledi. Hatay'dan bir video paylaşan Czn Burak, yaptığı hareketle yüzleri güldürdü. Samandağ ilçesindeki küçük çocuklar için harekete geçen iş adamı, burada açık hava sineması kurdu. Kendi elleriyle mısır dağıtan Özdemir, ardından çocuklarla birlikte çizgi film izledi.



    YÖNETMEN SONER
    Küçük yaşlarda piyano eğitimi almaya başlayarak müzik hayatına merhaba diyen Orçun Kolukırık yeni single çalışması ''Canım Sevgilim''i müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. İzleyenlerin içini ısıtacak ve herkesin yüzünde küçük de olsa bir tebessüm bırakacak olan klibin yönetmen koltuğuna ise Soner Arıca oturdu.



    İLKLERİ BİZ YAPARIZ
    Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularına ayaküstü cevap veren Çebi'ye, Beşiktaş taraftarlarının depremzedeler için oyuncakları sahaya atmasının dünya basınında önemli yer bulduğu hatırlatılınca, "Size şunu söyleyebilirim. Beşiktaş her zaman her şeyin en güzelini ve ilkini yapar" dedi.



        İSTANBUL ŞARKISI GELİYOR
        "İstanbul" isimli şarkısının klibini önceki gün bir otelin 25 katında çeken Burak King, soğuk havaya ve ölüme meydan okudu. Sislerin içinde yüksekliği aldırış etmeden Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte kamera karşısına gecen King, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.



        ZİRVENİN SİMGESİ
        Güzel şarkıcı Simge Sağın zirveye yerleşti. Şu sıralar "Ben Bazen" albümünde yer alan ve dillerden düşmeyen "Aşkın Olayım" şarkısı Spotify Türkiye Top 50 listesinde 1 numara yerleşerek zirvenin sahibi oldu.



        ÖĞRENMENİN YAŞI YOK
        Ünlü oyuncu Sera Tokdemir, Boğaziçi Caz Korosu'nun seçmelerine katıldı. Seçmeleri kazanan Tokdemir, eğitmenlerden ders alacak. Ünül oyuncu, "Okumanın da öğrenmenin de yaşı yok" dedi. 41 yaşındaki güzel sanatçının bir de oğlu bulunuyor.



            SİNAN AKÇIL'IN AYAK SESLERİ
            Pop müziğin dahi çocuğu Sinan Akçıl, 17 Nisan'da piyasaya süreceği 'Piyanist 3' isimli albümünün 'ilk ayak sesi' dediği 'Bu Aşk Yerde Kalmaz' şarkısını görücüye çıkarıyor. 10 Mart'ta dinleyiciyle buluşacak şarkıda Bengü ve Hakan Altun ile muhteşem bir düete imza atan başarılı müzisyen, hislerini ise şöyle dile getirdi: Çok anlattık. 'Geliyor' dedik. Ama önce acıları yaşadık. Yaraları sarmaya başlarken müziğe dönme zamanı. Yeni şarkı sözlerim ve müziklerim hepimize iyi gelsin dilerim...!



            HIZLI ALIŞVERİŞ
            Ayrılacakları yönünde haberler ile gündeme gelen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, önceki gün İstinye'deydi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, mağazalar arasında turladı. Çıkan haberlerin aksine el ele alışveriş yapan Düvenci ve Şakrak, muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmayı tercih etti.



            ATEŞ GİBİ
            24 Mart'ta vizyona girecek olan 'John Wick: Bölüm 4'ün galası önceki akşam Londra'da yapıldı. Ülkenin en seçkin ve ünlü isimlerinin akın ettiği bu çok özel galanın davetlileri arasında sürpriz bir isim de vardı. Bu isim Ekin Su Cülcüloğlu'ydu. İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı reality show programında birinci olan, İngiltere doğumlu Türk oyuncu Ekin Su da davete katıldı. Kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Cülcüloğlu, herkesi büyüledi. Gecede İtalyan aşkıyla kırmızı halıda boy gösteren Türk güzel için "Ateş gibi" yorumu yapıldı.



                RANDEVU TELASI
                Defne Samyeli önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin röportaj isteğini, "Şu an olmaz, randevum var" diyerek geri çeviren Samyeli, depremle ilgili sorulara ise "Deprem gündemi ile ilgili ne konuşayım! Çok üzücü, normalleşecek bir durum yok, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek aracı ile oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



                EFSANE DÖNÜYOR
                Adriana Lima, Gisele Bundchen, Bella Hadid, Irina Shayk, Heidi Klum ve Miranda Kerr gibi efsane isimlerin yürüdüğü gösteri dünyasının en ünlü şovu, dört yıllık aradan sonra yeniden dönüyor. Ünlü show'un o dönem iptal olmasının sebeplerinden biri de o dönemki CEO'su Les Wexner'ın, reşit olmayanları seks ticareti yapmak ve seks ticaretine karışmak için komplo kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile yakın bağları olduğuydu. Şirketin CEO'su, Victoria's Secret'ın Aralık ayındaki geleneksel defilesini geri getirmeyi planladıklarını söyledi.



                SAVAŞ KARARI
                ATV ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek 117'inci bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Kuruluş Osman'da, Nayman; hem Osman Bey'i, hem Türk Beyleri'ni hem de Bey'lerin oğullarını öldürmekle ve uç bölgesini kan gölüne çevirmekle tehdit ediyor. Osman Bey ise Nayman'ın tehdidine rest çekerek savaş kararı alıyor.



                    MECBUREN DEVAM
                    Başarılı oyuncu Bülent İnal, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. İnal, "Zor bir süreçten geçiyoruz, hayat mecburen devam ediyor" demekle yetindi. Çekim süreciyle birlikte kilo verdiğini söyleyen İnal, kısa süren sohbet sonrası eşinin yanına giderek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.



                    'DOG'AL TEPKİ!
                    ATV'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'nın başrol oyuncularından İlayda Alişan, sosyal medyada 'köpek' tartışması yaşadı. Şimdilerde dijital bir platformda da filmi yayınlanan güzel oyuncu için bir Twitter kullanıcısı, şu yorumu yaptı: "İlayda Alişan'ın filmini Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana 'ruh hastası' dediği için izlemeyerek boykot edeceğim." Bu cümle karşısında öfkelenen güzel oyuncudan da yanıt gecikmedi: "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun?"



                    GÜNEŞ MÜCADELESİ
                    ATV'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 21. Bölümünde Elif ile Fırat'ın arasındaki buzlar tam eridi derken Feraye son kozunu oynadı. Güneş'in velayetini alan Dila, kızını sonunda Elif'ten koparır. Veda anında Güneş'i Feraye'ye vermeyeceğini söyleyen Elif, videoyu gördüğünü annesini onun öldürdüğünü söyler.

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                    Küresel çetenin kirli kalemleri neyi kaşıyor?
                    Haberler Saklambaç Czn Burak gönülleri fethetti! Depremzede çocuklar için özel etkinlik düzenledi
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