Czn Burak gönülleri fethetti! Depremzede çocuklar için özel etkinlik düzenledi

Deprem nedeni ile herkes seferber olurken, bu zorlu süreçte büyük bir mücadele veren isimlerden biri de Czn Burak olarak bilinen Burak Özdemir oldu. Özellikle minik depremzedelerle sık sık bir araya gelen Özdemir, çocuklar için etkinlikler düzenledi. Hatay'dan bir video paylaşan Czn Burak, yaptığı hareketle yüzleri güldürdü. Samandağ ilçesindeki küçük çocuklar için harekete geçen iş adamı, burada açık hava sineması kurdu. Kendi elleriyle mısır dağıtan Özdemir, ardından çocuklarla birlikte çizgi film izledi.
YÖNETMEN SONER
Küçük yaşlarda piyano eğitimi almaya başlayarak müzik hayatına merhaba diyen Orçun Kolukırık yeni single çalışması ''Canım Sevgilim''i müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. İzleyenlerin içini ısıtacak ve herkesin yüzünde küçük de olsa bir tebessüm bırakacak olan klibin yönetmen koltuğuna ise Soner Arıca oturdu.
İLKLERİ BİZ YAPARIZ
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularına ayaküstü cevap veren Çebi'ye, Beşiktaş taraftarlarının depremzedeler için oyuncakları sahaya atmasının dünya basınında önemli yer bulduğu hatırlatılınca, "Size şunu söyleyebilirim. Beşiktaş her zaman her şeyin en güzelini ve ilkini yapar" dedi.