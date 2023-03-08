Czn Burak gönülleri fethetti! Depremzede çocuklar için özel etkinlik düzenledi





'DOG'AL TEPKİ!

ATV'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'nın başrol oyuncularından İlayda Alişan, sosyal medyada 'köpek' tartışması yaşadı. Şimdilerde dijital bir platformda da filmi yayınlanan güzel oyuncu için bir Twitter kullanıcısı, şu yorumu yaptı: "İlayda Alişan'ın filmini Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana 'ruh hastası' dediği için izlemeyerek boykot edeceğim." Bu cümle karşısında öfkelenen güzel oyuncudan da yanıt gecikmedi: "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun?"