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    Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor!

    İlk kez TAKVİM’in duyurduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. İstanbul’da magazin basınına yakalanmamak için gizli saklı görüşen çift, Paris tatiline çıktı.

    Aşıkların rotası Paris...

    Güzelliği kadar yaşadığı sansasyonel aşklarla da çok konuşulan Hande Erçel, gönlünü çapkınlığı dilden dile dolaşan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.



    Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Erçel, kalbinin kapısını bu kez de Sabancı'ya açmıştı.



    İNKAR ETMİŞTİ
    Aşk haberini ilk kez TAKVİM'in duyurduğunda "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla boy göstermişti. Aşkları ispatlandığında tek kelime dahi etmeyen çift, İstanbul'da görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynamıştı.



        ÖNCE PARİS SONRA FİNLANDİYA
        İstanbul'da basından kaçmaya çalışan aşıklar rotasını yurt dışına çevirdi. Paris'e gitmek için hazırlık yapan gözde çift, bu kez de havalimanında yakalandı.



        Pasaport sırasında bekleyen gözde ikili, aşk şehri Paris'te kısa bir süre tatil yapacak. 9 Mart sabahı ise Finlandiya'ya uçacak olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ardından Lapland'e geçecek.



        Kuzey Işıkları'nın en iyi göründüğü dönemlerden birini tercih eden çift, burada aşk tazeleyecek.

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