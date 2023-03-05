Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor!





İNKAR ETMİŞTİ

Aşk haberini ilk kez TAKVİM'in duyurduğunda "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla boy göstermişti. Aşkları ispatlandığında tek kelime dahi etmeyen çift, İstanbul'da görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynamıştı.