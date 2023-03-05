Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor!

Güzelliği kadar yaşadığı sansasyonel aşklarla da çok konuşulan Hande Erçel, gönlünü çapkınlığı dilden dile dolaşan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.
Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Erçel, kalbinin kapısını bu kez de Sabancı'ya açmıştı.
İNKAR ETMİŞTİ
Aşk haberini ilk kez TAKVİM'in duyurduğunda "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla boy göstermişti. Aşkları ispatlandığında tek kelime dahi etmeyen çift, İstanbul'da görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynamıştı.