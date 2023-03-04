Çağla Şıkel ve eski eşi Emre Altuğ arasındaki buzlar eridi!

Altuğ'dan ayrıldıktan sonra adı birçok çapkınla anılan ünlü manken, kimse ile bir ilişkiye başlamamıştı. Hatta başlamamasının sebebi olarak da boşandıktan sonra oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları öne sürülmüştü. Eğer çiftlerden biri sevgilisiyle görüntü verirse, diğerine yüklü miktarda tazminat ödeyeceği öne sürülmüştü.







EZBER BOZDU

Boşanmanın ardından 8 yıl boyunca kimseyle ilişki yaşamayan Çağla Şıkel, aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Boy boy fotoğraflar veren Şıkel ve Gönenli aşkı belgelenmişti. Bu konu yüzünden eski eşi Emre Altuğ ile arasına açılan Şıkel, geçtiğimiz gün oğulları "Uzay"ın doğum gününde Altuğ ile ilk kez etkileşime geçti. Altuğ, oğlunun fotoğrafını paylaşarak "Canım oğlum, küçük prensim, Uzay'ım iyi ki doğdun" yazdı. Eski eş Şıkel ise Uzay'la olan küçük kaçamaklarını yazdı. Şıkel yorumunda, "Bugün okula gitmedik haberin olsun" ifadelerine yer verdi. Bu etkileşimin ardından "Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile ilişkisine eski eşinden onay aldı" yorumları yapıldı.

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