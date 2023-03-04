Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eleştirilerin hedefi oldu!

Yıllardır bitmek bilmeyen yaş farkı, boy farkı eleştirilerine mutlu evlilikleriyle göğüs geren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti aşklarıyla düşman çatlatıyor. Evliliklerini kızları Su ile taçlandıran çift aile yaşantılarıyla sanat camiasında da parmakla gösteriliyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Altuğ geçtiğimiz aylarda eşi Atacan'ı da Instagram'a girmeye ikna etmişti. İkili sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra takipçi yorumlarına verdikleri yanıtlarla da çok konuşuluyor. Ünlü çift, son olarak yakın arkadaşlarının nikahından paylaşımda bulundu. Altuğ'un paylaşımına, Atacan'ın ekoseli bol paça pantolonu damga vurdu. Güzel oyuncunun eşine aldığı pantolon alay konusu olurken çiftin yanıtları da dikkat çekti. Altuğ'un, eşinin pantolonunu eleştiren takipçilere verdiği yanıtlar sert olurken Atacan kendisi ile dalga geçenlere yine espri ile yanıt verdi.