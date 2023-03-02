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    Deprem sonrası o evlere talep attı! Fiyatları 1 milyon TL’ye yaklaştı! Çağla Şıkel, Aslı Tandoğan, Neslihan Atagül, Arzum Onan...

    Metrekareleri 10 ile 30 arasında değişen ‘tiny house’lar, magazin ve sosyetenin gözdesi oldu. Deprem riski taşımayan küçük evlerin fiyatları da talep karşısında 1 milyon TL’ye yaklaştı.

    Küçük devler!

    Herkesin gündemindeki 'deprem', birçoklarının alışkanlıklarını da kökten değiştirdi... Herkes depremden nasıl korunabileceğini düşünürken özellikle 'tiny house' denilen evlere gösterilen talepte patlama yaşanıyor. 10 metrekare ile 30 metrekare arasında tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan bu küçük evler, son dönemde tüm dünyadaki ekonomik krizle beraber moda oldu.

    SIRAYA GİRDİLER
    Birçok çeşitli malzemeden üretilen tiny house'ların fiyatları artan talep karşısında ortalama 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişmeye başladı. Sabit tiny house sahibi olmak isteyenler özellikle Ege bölgesindeki uygun arazilere de rağbet gösterince arsa fiyatları da büyük artış yaşadı.

    Geçtiğimiz yıl Aras Bulut İynemli gibi birçok yıldızın da satın aldığı bu küçük evlerden sipariş veren ünlü isimlerin sayısı da hiç de az değil.

        Demet Özdemir-Oğuzhan Koç, Çağla Şıkel, Neslihan Atagül-Kadir Doğulu, Yasemin - İzzet Özilhan, Berkay - Özlem Şahin, Aslı Tandoğan, Göksel ve Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan gibi ünlü isimlerin tiny house almak için kolları sıvadığı söyleniyor.

        Çocuklarıyla doğaya çok düşkün olan Çağla Şıkel de gözünü 'küçük ev'lere dikti.

        Karavan ve tekneleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, şimdi de Ege'de tiny house için arsa araştırıyor.

            Doğa tutkunu İbrahim Çelikkol, 'tiny house' için Kuzey Ege'de uygun bir arazi de arıyor.

            Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, deprem endişesi nedeniyle 'tiny house' satın alma kararı verdi.

            Karavanları da olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, şimdi ise tiny house almayı planlıyor.
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            Haberler Saklambaç Deprem sonrası o evlere talep attı! Fiyatları 1 milyon TL’ye yaklaştı! Çağla Şıkel, Aslı Tandoğan, Neslihan Atagül, Arzum Onan...
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