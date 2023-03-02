Deprem sonrası o evlere talep attı! Fiyatları 1 milyon TL’ye yaklaştı! Çağla Şıkel, Aslı Tandoğan, Neslihan Atagül, Arzum Onan...

Herkesin gündemindeki 'deprem', birçoklarının alışkanlıklarını da kökten değiştirdi... Herkes depremden nasıl korunabileceğini düşünürken özellikle 'tiny house' denilen evlere gösterilen talepte patlama yaşanıyor. 10 metrekare ile 30 metrekare arasında tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan bu küçük evler, son dönemde tüm dünyadaki ekonomik krizle beraber moda oldu.