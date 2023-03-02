Deprem sonrası o evlere talep attı! Fiyatları 1 milyon TL’ye yaklaştı! Çağla Şıkel, Aslı Tandoğan, Neslihan Atagül, Arzum Onan...

Herkesin gündemindeki 'deprem', birçoklarının alışkanlıklarını da kökten değiştirdi... Herkes depremden nasıl korunabileceğini düşünürken özellikle 'tiny house' denilen evlere gösterilen talepte patlama yaşanıyor. 10 metrekare ile 30 metrekare arasında tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan bu küçük evler, son dönemde tüm dünyadaki ekonomik krizle beraber moda oldu.
SIRAYA GİRDİLER
Birçok çeşitli malzemeden üretilen tiny house'ların fiyatları artan talep karşısında ortalama 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişmeye başladı. Sabit tiny house sahibi olmak isteyenler özellikle Ege bölgesindeki uygun arazilere de rağbet gösterince arsa fiyatları da büyük artış yaşadı.
Geçtiğimiz yıl Aras Bulut İynemli gibi birçok yıldızın da satın aldığı bu küçük evlerden sipariş veren ünlü isimlerin sayısı da hiç de az değil.