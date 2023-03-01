Icardi ile güzel popçu Simge'nin sosyal medyadaki ‘flört paslaşması’ gündem yarattı

Hem kariyeri hem de özel hayatı ile adından söz ettiren Galatasaray'ın forveti Icardi, attığı gollerden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla adeta bütünleşti. Simge Sağın'a ait olan bu şarkı, tüm Galatasaraylı taraftarlarından diline pelesenk oldu. Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından şarkıyı seslendiren Simge Sağın'ı etiketleyip paylaşım yaparken güzel popçudan jet hızıyla cevap geldi. Ünlü sanatçı, İcardi'nin paylaşımını alıntılayıp kalp emojisiyle kendi hikayesine ekledi. Daha sonra ise Simge ile Icardi, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı.







TAKİPTEN ÇIKTI!

Beşiktaş'ı tutan Sağın, Galatasaraylı taraftarların da gözdesi oldu. Öte yandan Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip eden güzel şarkıcının, Icardi'nin kendisini takibe almasından sonra Beşiktaş'ı takipten çıkarması sosyal medyada gündem oldu. Bu gündemin ardından gözler geçtiğimiz günlerde "İcardi hala benim kocam" diyen Wanda Nara'ya çevrildi. Reklam peşinde koşan yenge, yeni çıkardığı yüz serumuna "İstanbul" adını verirken Icardi üzerinden de reklam yapmaya başladı. İcardi'nin "Susuz dudaklar? paylaşımına, "Nemlendiren ve doğal bir ton bırakan rujumu öneriyorum? yorumu yapan Wanda Nara, güldürdü.

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