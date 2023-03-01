Aslı Tandoğan: O sadece bir nikah değildi, bir umuttu

Geçtiğimiz günlerde gittiği Kahramanmaraş'ta depremzede bir çiftin nikah şahidi olan Aslı Tandoğan, hissettiği duyguları ve o anları şöyle anlattı: "Düğün pastası yerine orada küçük top kekler vardı paketli, onları yedirdiler birbirlerine. Mırıldanarak Love Story şarkısını söyledik onlara, onlar da birbirlerini sarıldılar ve dans ettiler. O sadece bir nikah değildi, bir umuttu. İnsanlar ne olursa olsun yaşamaya devam ediyorlar. Kaldığı yerden devam etmiyorlar başka bir yerde devam ediyorlar ama, bir yaşama umuduna sarılmak istiyorlar. Herkesin orada umuda çok ihtiyacı var"