Aslı Tandoğan: O sadece bir nikah değildi, bir umuttu

Geçtiğimiz günlerde gittiği Kahramanmaraş'ta depremzede bir çiftin nikah şahidi olan Aslı Tandoğan, hissettiği duyguları ve o anları şöyle anlattı: "Düğün pastası yerine orada küçük top kekler vardı paketli, onları yedirdiler birbirlerine. Mırıldanarak Love Story şarkısını söyledik onlara, onlar da birbirlerini sarıldılar ve dans ettiler. O sadece bir nikah değildi, bir umuttu. İnsanlar ne olursa olsun yaşamaya devam ediyorlar. Kaldığı yerden devam etmiyorlar başka bir yerde devam ediyorlar ama, bir yaşama umuduna sarılmak istiyorlar. Herkesin orada umuda çok ihtiyacı var"
KURUNTU DEĞİL GERÇEK
Kemerburgaz'da dillere destan bir malikanede yaşayan Rachel Araz Kiresepi, dün evinin yakınında yürüyüşe çıktı. Sosyetik fenomen, gördüğü manzara karşısında ise büyük bir üzüntü ile korkuyu bir arada yaşadı.Birkaç ay öncesine kadar sularla kaplı olan göl, ne yazık ki artık kuprukuydu. "Kocaman göl kurumuş. İnanılır gibi değil" diyerek gölün halini Instagram hesabından paylaşan Rachel Araz, ekledi: "Çok acı verici bir görüntü, yazık."
DAYANIŞMA ZAMANI
Sibel Can bu kez depremzedeler için sahneye çıkacak. Ünlü sanatçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Azerbaycan'da vereceği konserin gelirlerinin AFAD'a bağışlayacağını açıkladı. Bir mesaj yayınlayan sanatçı, "Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.