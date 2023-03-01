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    Aslı Tandoğan: O sadece bir nikah değildi, bir umuttu

    Kahramanmaraş’ta bir çiftin nikah şahidi olan Aslı Tandoğan, “O sadece bir nikah değildi, bir umuttu. Oradaki insanlar, bir yaşama umuduna sarılmak istiyor” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    İşin ’Aslı’ umut

    Geçtiğimiz günlerde gittiği Kahramanmaraş'ta depremzede bir çiftin nikah şahidi olan Aslı Tandoğan, hissettiği duyguları ve o anları şöyle anlattı: "Düğün pastası yerine orada küçük top kekler vardı paketli, onları yedirdiler birbirlerine. Mırıldanarak Love Story şarkısını söyledik onlara, onlar da birbirlerini sarıldılar ve dans ettiler. O sadece bir nikah değildi, bir umuttu. İnsanlar ne olursa olsun yaşamaya devam ediyorlar. Kaldığı yerden devam etmiyorlar başka bir yerde devam ediyorlar ama, bir yaşama umuduna sarılmak istiyorlar. Herkesin orada umuda çok ihtiyacı var"



    KURUNTU DEĞİL GERÇEK
    Kemerburgaz'da dillere destan bir malikanede yaşayan Rachel Araz Kiresepi, dün evinin yakınında yürüyüşe çıktı. Sosyetik fenomen, gördüğü manzara karşısında ise büyük bir üzüntü ile korkuyu bir arada yaşadı.Birkaç ay öncesine kadar sularla kaplı olan göl, ne yazık ki artık kuprukuydu. "Kocaman göl kurumuş. İnanılır gibi değil" diyerek gölün halini Instagram hesabından paylaşan Rachel Araz, ekledi: "Çok acı verici bir görüntü, yazık."



    DAYANIŞMA ZAMANI
    Sibel Can bu kez depremzedeler için sahneye çıkacak. Ünlü sanatçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Azerbaycan'da vereceği konserin gelirlerinin AFAD'a bağışlayacağını açıkladı. Bir mesaj yayınlayan sanatçı, "Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.



        ADIM BAŞI İKİ BİN TL
        Yasemin Sakallıoğlu son zamanlarda yükselişe geçen fahiş ev kiralarına Instagram'dan isyan etti. Ailesine ev bakan Sakallıoğlu, bulduğu evin kirasının 30 bin TL olduğunu söyledi. "Şöyle göz kararı bir hesapladım. Evin içinde gezsem 15 adımda bitiyor." diyen Sakallıoğlu, "Böylece adım başına 2.000 TL düşüyor" dedi.



        ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM
        Kemal Doğulu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Depremle ilgili konuşan Doğulu, "Hatay'da dört yakın arkadaşımı kaybettim. Bu çok zor bir durum... Bu günlerde insanlara sevdiğinizi söyleyin" dedi.



        AKLI KISA!
        Merve Boluğur, tepki çekecek sözlere imza attı. Saçlarını kısa kestiren 35 yaşındaki oyuncu, "Uzun saç bana köylü gelmeye başladı. Sıkıldım, artık sevmiyorum. Kısa saç çok daha modern ve dinamik" şeklinde konuştu. Merve Boluğur, böylece imza attığı gaflarına ve kırdığı potlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.



            BAĞIŞLAR DEVAM ETMELİ
            Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Depremle ilgili konuşan şarkıcı, "Canlı yayınım olduğu için deprem sabahı 06.30'da kalkmıştım. Arkadaşlarımın mesaj atmasıyla haberim oldu" dedi. Ailesinden bir kayıp olmadığını belirten Alişan, "Ama akrabamdan daha iyi görüştüğüm insanların anne ve babaları vefat etti" dedi. Ayrıca ünlü şarkıcı, toplanan bağışların devam etmesi gerektiğini söyledi. Doğan SAVAŞ



            HİÇ KEYFİM YOK
            Didem Soydan önceki gün Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi. Muhabirlerin röportaj isteğini geri çeviren Soydan, "Arkadaşlar sonra konuşalım, malum süreci biliyorsunuz, hiç keyfim yok" diyerek yoluna devam etti.



            CANAVAR GİBİ ŞARKI
            Alternatif popun sevilen isimlerinden Ada Sanlıman, yeni şarkısı 'Canavar' ile günümüz terminolojisini şarkısına taşıyor. 3 Mart'ta müzik severlerle buluşacak olan parçanın klibinde 'bir kukla' ile sevgili olan ünlü şarkıcı, "Bildiğimiz ilişkideki o toksik insanı bir kukla ile tasvir etmeye çalıştık" diyor...



                YARDIM MELEĞİ
                Ülkemizin en güzel sevdalılarından Alessandra Ambrosio'nun aklı halen Türkiye'deki deprem felaketinde... Asrın felaketinin yaşandığı ilk günlerde sosyal medyasından bağış çağrıları yapan Brezilyalı model, önceki gün de depremzede çocukların fotoğrafını paylaştı. Yardım çağrısını yenileyen Victoria's Secret meleği, "Bu yaz yeniden Türkiye'deyim" mesajı yolladı.



                HELAL OLSUN
                Dünyaca ünlü smokin ustası Levon Kordonciyan, 'Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi', 'Yüzyılın En Şık Lideri Sergisi' ve özel günlerde yapacağı projelerinin tüm gelirini depremzede ailelerine bağışlayacağını açıkladı. Ünlü usta, yaptığı bu hareketle bir kez daha alkışları topladı.



                MEYDAN OKUMA
                ATV ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek 116'ıncı bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da: Osman Bey, Nayman'a karşı kurulacak ordunun başına geçecektir. Öte yandan Osman Bey, Yenişehir'in ele geçirilmesinde Bala ve Malhun Hatunları görevlendirir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir?



                    TERS KÖŞE YAPACAK
                    Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi 'Başım Belada', ekrana gelmek için gün sayıyor. 5 Mart Pazar akşamı ilk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide eski bir polis 'Azam'a hayat veren Keremcem ters köşe yapacak. Polisiye, gizem, eğlence ve dram barındıran dizinin genel hikayesi ise kısaca şöyle:

                    ÇARPICI HİKAYE VE KADRO
                    Azam, yakın arkadaşı Pele'yle haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Trabzon'daki annesi onu Melike'yle evlendirmek istemektedir. Pele, Azam'ın yeni komşuları Biçer ailesinin kızı Leyla'nın fotoğrafını Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir. Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de alıp İstanbul'a gelir.



                    BABA KAVUŞMA
                    Son dönemin en gözde ve başarılı oyuncularından Nilperi Şahinkaya, önceki gün bir nebze de olsun moral buldu Güzel oyuncunun diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya, tam 39 senedir dünyanın birçok farklı ülkesinde görevdeydi. Nilperi Şahinkaya da babasının görevi nedeniyle 15 yaşına birçok farklı ülkede yaşadı. Önceki gün babasıyla fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, bu kareye de "Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü. Sonunda kavuştuk" diye yazarak mutluluğunu ifade etti. Bu arada Nilperi Şahinkaya, babasının ilk başta oyuncu olmasına karşı çıktığını dile getirmişti.

                    SENEGAL'DE DOĞDU
                    Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. 2003 yılında Ankara'ya yerleşti.

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                    Haberler Saklambaç Aslı Tandoğan: O sadece bir nikah değildi, bir umuttu
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