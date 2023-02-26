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    Yeni dizi “Başım Belada”, 5 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak

    Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi ‘Başım Belada’nın yayın tarihi belli oldu. Zengin kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle ekranın yeni favorisi olmaya aday dizi 5 Mart Pazar akşamı ATV’de izleyiciyle buluşacak.

    Beklenen gün geldi

    Yönetmenliği Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'ın birlikte üstlendiği dizinin genel yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor.



    Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen ve Necip Karakaya yer alıyor.

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    Haberler Saklambaç Yeni dizi “Başım Belada”, 5 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak
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