Gerard Pique’nin annesi Shakira'yı darp etti! Önce boğazını sıktı sonra...

Eski futbolcu Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıllık birlikteliklerini ihanet yüzünden bitmişti. Dünyaca ünlü şarkıcıyı bırakıp, 22 yaşındaki Clara Chia Marti ile yeni aşka yelken açan Pique, herkesi şaşırtmıştı.
KAYINVALİDESİ ÇENESİNİ SIKTI
İkili arasındaki sular bir an olsun durulmazken Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun, Shakira'nın çenesini sıktığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videoda, Bernabeu'nun ünlü şarkıcının çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü. Bernabeu bu hareketinin ardından ise hiçbir şey olmamış gibi gülerek yanlarına gelen kişiye selam verdi.