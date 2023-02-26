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    Gerard Pique’nin annesi Shakira'yı darp etti! Önce boğazını sıktı sonra...

    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gerard Pique’nin annesi, Shakira’nın önce boğazını sıktı sonra da sus işareti yaparak Latin Amerikalı şarkıcıya şiddet uyguladı.

    Cadı kaynana

    Eski futbolcu Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıllık birlikteliklerini ihanet yüzünden bitmişti. Dünyaca ünlü şarkıcıyı bırakıp, 22 yaşındaki Clara Chia Marti ile yeni aşka yelken açan Pique, herkesi şaşırtmıştı.



    KARŞILIKLI ATIŞMALAR...
    Aldatılmayı hazmedemeyen Shakira, yeni şarkısında "Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin" sözleriyle gönderme yapmıştı. Pique de, "Casio muhteşem saat, ömür boyu kullanırsın" diyerek rest çekmişti.



    KAYINVALİDESİ ÇENESİNİ SIKTI
    İkili arasındaki sular bir an olsun durulmazken Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun, Shakira'nın çenesini sıktığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videoda, Bernabeu'nun ünlü şarkıcının çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü. Bernabeu bu hareketinin ardından ise hiçbir şey olmamış gibi gülerek yanlarına gelen kişiye selam verdi.

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    Haberler Saklambaç Gerard Pique’nin annesi Shakira'yı darp etti! Önce boğazını sıktı sonra...
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