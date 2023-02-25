Kenan İmirzalıoğlu konuşmakta güçlük çekti! Depremde yaşamını yitiren Kim Milyoner Olmak İster yarışmacı Simay Atlı sorulunca...

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Çubuklu'da bir mekan çıkışı görüntülendi.
Çıkışta sorulara yanıt veren İmirzalıoğlu, "Deprem ile alakalı konuşmak istemiyorum, çok üzgünüm" dedi.
atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programa katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi ile ilgili duygulanan ve uzun bir süre konuşamayan İmirzalıoğlu "Çok üzgünüm... Allah bu felaketi inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız" diyerek acısını dile getirdi.