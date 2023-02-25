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    Kenan İmirzalıoğlu konuşmakta güçlük çekti! Depremde yaşamını yitiren Kim Milyoner Olmak İster yarışmacı Simay Atlı sorulunca...

    “Kim Milyoner Olmak İster” programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ay yarışmaya katılan Simay Atlı’nın depremde hayatını kaybetmesi üzerine çok üzgün olduğunu dile getirdi.

    Doğan Savaş
    Konuşmakta güçlük çekti!

    Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Çubuklu'da bir mekan çıkışı görüntülendi.

    Çıkışta sorulara yanıt veren İmirzalıoğlu, "Deprem ile alakalı konuşmak istemiyorum, çok üzgünüm" dedi.

    atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programa katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi ile ilgili duygulanan ve uzun bir süre konuşamayan İmirzalıoğlu "Çok üzgünüm... Allah bu felaketi inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız" diyerek acısını dile getirdi.

        'BENİM HİÇ HESABIM OLMADI'
        Adına birçok sosyal medya hesabı açılan ve paylaşımlar yapılan İmirzalıoğlu, bu konuyla ilgili de, "Öncelikle ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Olan hesaplarda sahte hesaplar... Benim adıma kim bir şeyler paylaşır yazarsa bilinsin ki o kişi ben değilim, benim hiç hesabım olmadı" diyerek evinin yolunu tuttu.

        Ayrıca İmirzalıoğlu, twitter ve ınstagramda bulunmaya düşünmediğini dile getirdi ve hayranlarının sosyal medyadaki sahte hesaplara itibar etmemelerini söyledi.

        ÜNLÜ OYUNCU OLDUKÇA DUYGULANDI
        Henüz 1 ay önce Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Simay Atlı, ölümüyle bütün herkesi yasa boğdu.
            99 hafızalarda 2023’de yapılanlar ortada! Deprem...
            Haberler Saklambaç Kenan İmirzalıoğlu konuşmakta güçlük çekti! Depremde yaşamını yitiren Kim Milyoner Olmak İster yarışmacı Simay Atlı sorulunca...
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