Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları oyuncuları ile yapımcısından "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek! Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit...

atv'nin sevilen dizileri Ateş Kuşları ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ deprem bölgesindeki afetzedeler için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Daha önce 3 milyon TL'lik yardım yapan Bozdağ, afet bölgesine dizi ve filmlerde kullanılan set karavanlarını ve jenaratörleri gönderdiklerini açıklamıştı. Hem maddi hem de manevi olarak destekleriniz sürdüren ünlü yapımcı, şimdi de depremde evi yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşlar için harekete geçti.
EVİM YUVAN OLSUN
Bozdağ, depremzedelerin barınma ihtiyacı için AFAD'ın başlattığı "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına dizi oyuncularıyla birlikte destek verdi. Sosyal medyadan Burak Özçivit, Özge Törer, Hande Soral ve Görkem sevindik gibi oyuncularla çektiği videoyu paylaşan Bozdağ, herkesi bu kampanyaya yardım etmeye davet etti.
Mehmet Bozdağ depremin ilk gününden beri destek veriyor. Ünlü yapımcı, depremle birlikte dizi setlerini durdurmuş, karavan ve jeneratörleri bölgeye yollamıştı.