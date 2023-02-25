Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları oyuncuları ile yapımcısından "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek! Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit...

atv'nin sevilen dizileri Ateş Kuşları ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ deprem bölgesindeki afetzedeler için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Daha önce 3 milyon TL'lik yardım yapan Bozdağ, afet bölgesine dizi ve filmlerde kullanılan set karavanlarını ve jenaratörleri gönderdiklerini açıklamıştı. Hem maddi hem de manevi olarak destekleriniz sürdüren ünlü yapımcı, şimdi de depremde evi yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşlar için harekete geçti.