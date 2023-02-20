Derin Mermerci deprem sırasında bacağı kırılan süt kuzusunu sahiplendi

Derin Mermerci, yıllardır olduğu gibi yine can dostlarımız için iş başında... Deprem felaketinden etkilenen canlar için seferber olan ve bugüne dek 2 milyon TL'yi aşkın maddi yardımda bulunan sosyetik, yine gönülleri fethetti. Derin Mermerci, Hatay'da deprem sırasında ayağı kırılan minik bir süt kuzusunun sahibi tarafından hasta diye kesilmek istendiğini sosyal medya aracılığıyla öğrendi.