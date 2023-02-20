Derin Mermerci deprem sırasında bacağı kırılan süt kuzusunu sahiplendi

Derin Mermerci, yıllardır olduğu gibi yine can dostlarımız için iş başında... Deprem felaketinden etkilenen canlar için seferber olan ve bugüne dek 2 milyon TL'yi aşkın maddi yardımda bulunan sosyetik, yine gönülleri fethetti. Derin Mermerci, Hatay'da deprem sırasında ayağı kırılan minik bir süt kuzusunun sahibi tarafından hasta diye kesilmek istendiğini sosyal medya aracılığıyla öğrendi.
ANNESİYLE SAHİPLENDİ
Kuzuya ilk sahip çıkan bir hayvan sever aracılığıyla minik hayvana ulaşan Derin Mermerci, aynı zamanda enfeksiyon tedavisi gören minik kuzunun tüm tedavi masraflarını üstlendi. Bununla da kalmayan sosyetik, minik kuzuyu annesiyle beraber ömür boyu bakılacağı bir çiftliğe yerleştirdi. Derin Mermerci, minik hayvanı da sosyal medyasından paylaşıp "Bu kuzu ve annesi artık benim" dedi.
Sosyetik güzel, yaptığı maddi ve manevi yardımlarıyla gönülleri fethediyor.