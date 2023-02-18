146. saatinde Gaziantep’te enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Eylül hayranı olduğu Hayrettin ile konuştu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde çıkarılan Eylül, mucizelerin isimlerinden biri olmuştu. Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 12 yaşındaki Eylül Kılıç, çıkartıldığında ekiplerin "Aç mısın?" sorusuna verdiği "Hayır tokum, yemek yedim" şeklindeki yanıtla da milyonların yüreğine dokunmuştu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlığının iyi olduğu öğrenilen minik kız, önceki gün hayranı olduğu komedyen Hayrettin Karaoğuz ile görüntülü konuştu. Hayrettin'in konuşma sırasında sosyal medyasından paylaştığı Eylül, "Sen hep gül" dedirtti.
ACIMIZ ORTAK
10 ilimizi etkileyen asrın felaketinde ünlüler yaraları sarmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden beri afetzedelerle iletişim halinde olan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün soluğu Hatay'da aldı. Hatay'a yardım götüren Tanrısevsin, çocuklarla buluşarak onlara moral verdi. Yardımsever oyuncu, depremzedelere tek tek sarılarak acılarına ortak oldu. Ayrıca ünlü oyuncu, gün boyu durmak nedir bilmeden yardımları afetzedelere dağıttı.