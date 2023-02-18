146. saatinde Gaziantep’te enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Eylül hayranı olduğu Hayrettin ile konuştu





SOSYAL MEDYA KIZGINLIĞI...

Yardım ulaştırmak adına deprem bölgelerine tek tek giden Gizem Karaca, sosyal medya hesabından isyan etti. Karaca, bazı insanların sosyal medyada bu olayı çabuk unutup, normalleşme çabalarıyla ilgili kızgınlığını dile getirdi. Güzel oyuncu öfkesini şu sözlerle ifade etti: "Normalleşme ayağına bu kadar saçma bu kadar rahat hikayeler paylaşamazsınız ya. Bu kadar kolay olamaz. Kimler neler yaşıyor ne hayatlar tekrar kurulmaya çalışıyor. Ne yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir süre daha burayı onlar için verimli kullansak olmaz mı? Gerçekten çok mu zor; bir süre daha yediğinizi, içtiğiniz, kuaförde fönlü saçlarınızı, aynada kıyafetinizi, sporunuzu, oranızı buranızı göstermemeniz"