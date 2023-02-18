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    146. saatinde Gaziantep’te enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Eylül hayranı olduğu Hayrettin ile konuştu

    Felaketin 146. saatinde Gaziantep’te enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Eylül, önceki gün hayranı olduğu komedyen Hayrettin ile görüntülü konuştu. Minik kızın gülüşü, milyonlarca liraya bedeldi.

    Hep gül eylül

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde çıkarılan Eylül, mucizelerin isimlerinden biri olmuştu. Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 12 yaşındaki Eylül Kılıç, çıkartıldığında ekiplerin "Aç mısın?" sorusuna verdiği "Hayır tokum, yemek yedim" şeklindeki yanıtla da milyonların yüreğine dokunmuştu.



    SAĞLIK DURUMU İYİ
    Sağlığının iyi olduğu öğrenilen minik kız, önceki gün hayranı olduğu komedyen Hayrettin Karaoğuz ile görüntülü konuştu. Hayrettin'in konuşma sırasında sosyal medyasından paylaştığı Eylül, "Sen hep gül" dedirtti.



    ACIMIZ ORTAK
    10 ilimizi etkileyen asrın felaketinde ünlüler yaraları sarmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden beri afetzedelerle iletişim halinde olan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün soluğu Hatay'da aldı. Hatay'a yardım götüren Tanrısevsin, çocuklarla buluşarak onlara moral verdi. Yardımsever oyuncu, depremzedelere tek tek sarılarak acılarına ortak oldu. Ayrıca ünlü oyuncu, gün boyu durmak nedir bilmeden yardımları afetzedelere dağıttı.



        SOSYAL MEDYA KIZGINLIĞI...
        Yardım ulaştırmak adına deprem bölgelerine tek tek giden Gizem Karaca, sosyal medya hesabından isyan etti. Karaca, bazı insanların sosyal medyada bu olayı çabuk unutup, normalleşme çabalarıyla ilgili kızgınlığını dile getirdi. Güzel oyuncu öfkesini şu sözlerle ifade etti: "Normalleşme ayağına bu kadar saçma bu kadar rahat hikayeler paylaşamazsınız ya. Bu kadar kolay olamaz. Kimler neler yaşıyor ne hayatlar tekrar kurulmaya çalışıyor. Ne yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir süre daha burayı onlar için verimli kullansak olmaz mı? Gerçekten çok mu zor; bir süre daha yediğinizi, içtiğiniz, kuaförde fönlü saçlarınızı, aynada kıyafetinizi, sporunuzu, oranızı buranızı göstermemeniz"



        GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
        Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketine, diğer ülkeler de kayıtsız kalmadı. Bunlardan biri de Hollanda'ydı. Hadise, geçtiğimiz gün ülkede Türkiye için yapılan ortak yayına katılıp bağış toplamıştı. Hadise, duygularını da gözyaşlarıyla şöyle anlattı: "Uyuyamadım, enkaz altındakileri yalnız bırakıyormuş gibi hissettim. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. İzleyip, bir şey yapamamak çok kötü".



        TEŞEKKÜRLER
        Ünlü isimler, deprem bölgesinde çalışan madencilere teşekkürlerini iletti. Demet özdemir, şu paylaşımı yaptı: "Bu zamana kadar hatta hala enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. Esra Erol ise "Bu felaketin en gözü kara, en sessiz ve isimsiz kahramanları madenci kardeşlerimiz. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız" yorumu yaptı.



            GÖZ KULAK OLDULAR
            Oyuncu Özge Özder ve Aslı Tandoğan, deprem bölgesinden gelen köpeklere kucak açtılar. Sıkı dostlar, paylaştıkları bu yüzleri gülümseten kareye de "Can dostlarımızı İstanbul'a ulaştırdık. "Bana Göz Kulak Ol" himayesi altındalar. Şimdi sıra sağlık kontrollerini ve bakımlarını yapıp gerekli çip kontrollerini gerçekleştirmekti" notu düştü.



            BU KÖTÜ BİR RÜYA
            Pop müziğin ünlü ismi Bengü, asrın felaketi karşısında duyduğu üzüntüyü yaptığı duygusal bir paylaşımla gözler önüne serdi. Minik kızının kanepede uzanmış fotoğrafını Instagram'da paylaşan iki çocuk annesi şarkıcı, altına şu notu düştü: "Kumların içinde oyuncaklar kaldı anne... Sen uyanma Zeynep; bu kötü bir rüya."



            DEMANS TEŞHİSİ
            Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Ailesi 67 yaşındaki ünlü aktöre Demans teşhisi konulduğunu bildirdi. Öte yandan durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis, geçtiğimiz aylarda eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.



                YARDIMLAR SÜRÜYOR
                Türkiye'nin birçok bölgesinden afet yerlerine yardımlar devam ediyor. Tüm ülkenin kenetlendiği bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek vermeye sürdürüyor. Geçtiğimiz gün genç oyuncu Aslı Samat da Yenikapı'dakı yardım çalışmalarına katıldı. Samat'a oyuncu arkadaşları Aslıhan Kapanşahin ve Serdar Orçin de katıldı. Samat, ayrıca herkesi duyarlı olmaya davet etti. (Doğan Savaş)



                ÇAĞRISINI YENİLEDİ
                Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Kate Hudson dün sosyal medyasından Türkiye'deki depremin acı yüzünü gözler önüne seren bir videoyla yardım çağrısı yaptı. UNICEF İyi Niyet elçilerinden Priyanka Chopra da geçtiğimiz günlerde yaptığı bağış çağrısını yeniledi.

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                Bu tablo milat olsun
                Haberler Saklambaç 146. saatinde Gaziantep’te enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Eylül hayranı olduğu Hayrettin ile konuştu
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