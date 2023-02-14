Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yardım, dayanışma, çalışma! Ünlüler iş başında! Dilan Çiçek Deniz, Serkan Çayoğlu, Yasemin Allen...

    Ünlü isimler depremin ilk gününden itibaren durmak nedir bilmeyerek afet bölgelerine desteğini sürdürüyor. Serkan Çayoğlu gelen yardım malzemeleri ve ayrıştırma arasında köprü görevi gördü. Dilan Çiçek Deniz yardım merkezine gelen kıyafetleri, yanındaki kişilerle koordineli şekilde tek tek ayırdı.

    Ünlüler iş başında

    Vahide Perçin de günün erken saatlerinde geldiği yardım merkezinde her tarafa koşturdu.



    Depremin ilk gününden beri yardım için canını dişine katan Yasemin Allen, getirilen yardım malzemelerini içeriye taşıdı.



    Hafsanur Sancaktutan, bir dakika yerinde durmadı. Her tarafa yetişmeye çalışan oyuncu, takdir topladı.



        Serkan Çayoğlu da günün en çalışkan isimlerindendi. Çayoğlu, gelen yardım malzemeleri ve ayrıştırma arasında köprü görevi gördü.



        Dilan Çiçek Deniz yardım merkezine gelen kıyafetleri, yanındaki kişilerle koordineli şekilde tek tek ayırdı. (Doğan SAVAŞ)



        'KALBİM SENİN EVİN'
        Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti. Burçe "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler 'onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" mesajını paylaştı.



            DESTEK BÜYÜYOR
            Depremin ilk gününden beri canla başla çalışan ünlü isimler, adeta yardım için birbiriyle yarışıyor. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin seferber olduğu deprem kampyanyasına Tolgahan Sayışman büyük destek oldu. Konu yardım olunca en ön saflarda yer alan Sayışman, depremin ilk gününden bu zaman kadar tam 50 milyon TL'den fazla bağış topladı. Ayrıca ünlü oyuncu, önemli iş insanlarını ve binlerce yardımseveri de örgütleyip, toplamda 23 TIR yardımı depremzedelere ulaştırdı. Yardımsever oyuncunun, çadır kentler ve konteyner evler kurulmasını sağladığı da öğrenildi.



            İÇİMİZİ ISITTI
            Aslı Hünel, eşi Savaş Fatin ve Mert Aydın ile birlikte Gaziantep Islahiye'de depremzedelere yemek servisi yaptı. İletişim Başkanlığı'nın tertibiyle afet bölgesine giden sanatçılar, AFAD çadırlarında depremzedelerle bir araya gelip yardım malzemelerini vererek sıcak yemek dağıttılar. Hünel ¨Burada çadır kentler, hastaneler, aşevleri kuruluyor. Pek çok şey daha yapılmaya devam ediyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun¨ diye konuştu.



            SEVGİ MESAFE TANIMAZ
            Son yıllarda şöhretleri tüm dünyayı saran Koreli ünlüler de depremden etkilenenlere yardım etmek için harekete geçti. Şarkıcı ve oyuncu Yang Dong-geun, Seul'deki Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti ve 10 milyon won (yaklaşık 148 milyon TL) bağışladı. Erkek grubu Winner'dan Jinu olarak da bilinen şarkıcı Kim Jin-woo, Hope Bridge Kore Afet Yardım Derneği'ne; rapçi DinDin, Kore Kızılhaçı'na; aktör Yim Si-wan de yine Kore Kızılhaçı'na 10 milyon won bağışladı.



                YARDIMA UÇTU
                Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, yardıma uçtu. Aktif ve son derece başarılı bir şekilde mesleğini yapan Yağmur Hanım, önceki gün Kazakistan ile Türkiye arasında sefer yaptı. Yağmur Sarıoğlu, Kazakistan'ın topladığı ve çuvallarla undan bebek bezine, kıyafetten kuru gıdaya kadar tonlarca yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Türkiye'ye getirdi.



                ACIMIZ TARİFSİZ
                Kendi kurduğu derneğinden ekibi ile yola çıkan ve deprem bölgesinde Kızılay ile koordineli çalışan Gamze Özçelik, duygularını şöyle ifade etti: "Tanık olduklarımızı anlatacak kelime olmadığından suskunuz. 'İnsanlar görsün ki daha çok yardım etsin' derken kendimizi birilerine sarılmış ağlarken buluyoruz. Hem hiç yaşamamış olmayı isterken, hem unutmak istemiyoruz."



                DİLAN'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
                Dilan Çıtak Tatlıses, Instagram hesabından evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurdu. Çıtak deprem bölgesinde neden olmadığını da açıkladı. Tatlıses, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım, taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olacağım" notunu paylaştı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Asrın felaketinde dakika dakika yaşananlar!
                Haberler Saklambaç Yardım, dayanışma, çalışma! Ünlüler iş başında! Dilan Çiçek Deniz, Serkan Çayoğlu, Yasemin Allen...
                    SON DAKİKA