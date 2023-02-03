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    Sosyetik Derin Mermerci sosyal medyadan verdi veriştirdi: Ağız dolusu küfürü...

    Sosyetik Derin Mermerci, kendini sokak hayvanlarına adadı. Can dostlarını, sadece çocuklarına hediye olarak alanlara isyan bayrağını açtı: O canlar, oyuncak değil.

    ’Derin’ isyan

    Sosyetik Derin Mermerci, sokak hayvanları için yüzlerce barınak yaptırdı.



    Can dostların beslenmesi için ayda 400 bin liraya yakın bütçe ayırdı. Hatta Vaniköy'deki 300 milyon liralık yalısını, adeta hayvan barınağı yaptı.



    Evdeki köpek sayısını 9'a çıkardı. Mermerci, kendini hayvanlara adarken, bazı sosyetiklerin çocuklarına adeta bir oyuncak gibi köpek almalarına kızdı.



    "Bencil, cahil ebeveynler, kendileri vakit ayırmadıkları çocuklarına köpek hediye ediyor. Sonra sıkılınca da bu hayvanlar ya atılıyor, ya terk ediliyor. Böyle görünce tiksindiğim onlarca karakter var" ifadesini kullandı.



        Derin Mermerci, önce gün de ampute edilen bir köpeğim ameliyat ve klinik parasını ödedi. Sadece bir hafta içinde 12 köpeği tedavi ettirdi.



        TARÇIN DAVASI
        İzmir'de Selma Karul (61), bir süre önce sevgilisi Oktay O.'dan ayrıldı. Ancak çift arasında Golden melezi 10 yaşındaki 'Tarçın' için hukuk savaşı başladı. Köpeğin kendisine ait olduğunu söyleyen Karul, "O, köpek değil benim evladım, canım. Bana verilmeli. Adalete güveniyorum" ifadesini kullandı.

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        Haberler Saklambaç Sosyetik Derin Mermerci sosyal medyadan verdi veriştirdi: Ağız dolusu küfürü...
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