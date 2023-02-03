Sosyetik Derin Mermerci sosyal medyadan verdi veriştirdi: Ağız dolusu küfürü...





TARÇIN DAVASI

İzmir'de Selma Karul (61), bir süre önce sevgilisi Oktay O.'dan ayrıldı. Ancak çift arasında Golden melezi 10 yaşındaki 'Tarçın' için hukuk savaşı başladı. Köpeğin kendisine ait olduğunu söyleyen Karul, "O, köpek değil benim evladım, canım. Bana verilmeli. Adalete güveniyorum" ifadesini kullandı.

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