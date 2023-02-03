Sosyetik Derin Mermerci sosyal medyadan verdi veriştirdi: Ağız dolusu küfürü...

Sosyetik Derin Mermerci, sokak hayvanları için yüzlerce barınak yaptırdı.
Can dostların beslenmesi için ayda 400 bin liraya yakın bütçe ayırdı. Hatta Vaniköy'deki 300 milyon liralık yalısını, adeta hayvan barınağı yaptı.
Evdeki köpek sayısını 9'a çıkardı. Mermerci, kendini hayvanlara adarken, bazı sosyetiklerin çocuklarına adeta bir oyuncak gibi köpek almalarına kızdı.
"Bencil, cahil ebeveynler, kendileri vakit ayırmadıkları çocuklarına köpek hediye ediyor. Sonra sıkılınca da bu hayvanlar ya atılıyor, ya terk ediliyor. Böyle görünce tiksindiğim onlarca karakter var" ifadesini kullandı.