Icardi 'Hadise'si! Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise Galatasaray’ın yıldızı Icardi’yi yakın markaja aldı

Bir süredir Galatasaray'ın kendisi gibi Belçikalı yıldızı Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs ile arasından su sızmayan Hadise, önceki akşam da Galatasaray ve Ümranyiespor arasındaki maçı izledi. Galatasaraylı olan popçu, Mertens'in eşi ve arkadaşlarıyla locadan izlediği maçta 3-2'lik galibiyetle de coşkulu anlar yaşadı. Hadise'nin Cimbom aşkının asıl sebebi ise belli oldu. Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı, "Galatasaraylı bir futbolcunun eşinden öğrendim" diyerek seksi popçunun, Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yakınlaştığını iddia etti.
WANDA NARA ŞOKU!
Dedikodulara göre; İcardi'ye olan beğenisini Mertens ve eşine ileten Hadise, çapkın futbolcuyla da bir süre önce tanıştı. İcardi ile Hadise arasında da kısa sürede bir yakınlaşma olduğu dedikodular arasında... Bu arada yıldız futbolcuyla evliliği yılan hikayesine dönen Wanda Nara da maç sonrası İstanbul'dan Icardi ve çocuklarıyla paylaşımlar yaptı. Ünlü futbolcunun bu görüntüleri ve Hadise ile çıkan aşk dedikodusu ise "Hadise, ofsayta düştü" yorumları yaptırdı!
Geçtiğimiz yıl Mehmet Dinçerler'le süren beş aylık evliliğiyle gündem olan 37 yaşındaki popçunun 29 yaşındaki Icardi ile yakınlaştığı iddiası, sosyal medyayı salladı.