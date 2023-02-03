Icardi 'Hadise'si! Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise Galatasaray’ın yıldızı Icardi’yi yakın markaja aldı





WANDA NARA ŞOKU!

Dedikodulara göre; İcardi'ye olan beğenisini Mertens ve eşine ileten Hadise, çapkın futbolcuyla da bir süre önce tanıştı. İcardi ile Hadise arasında da kısa sürede bir yakınlaşma olduğu dedikodular arasında... Bu arada yıldız futbolcuyla evliliği yılan hikayesine dönen Wanda Nara da maç sonrası İstanbul'dan Icardi ve çocuklarıyla paylaşımlar yaptı. Ünlü futbolcunun bu görüntüleri ve Hadise ile çıkan aşk dedikodusu ise "Hadise, ofsayta düştü" yorumları yaptırdı!