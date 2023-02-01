Çağla Şıkel'den ilan- aşk! Nail Gönenli sorularına bakın ne yanıt verdi

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Özel hayatını pek konuşmayı sevmeyen Şıkel, basın mensuplarının "Nail Gönenli ile olan aşkınızı itiraf edecek misiniz?" sorusuna "Her şey gördüğünüz gibi" demekle yetindi.