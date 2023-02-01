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    Çağla Şıkel'den ilan- aşk! Nail Gönenli sorularına bakın ne yanıt verdi

    Uzun yıllardır aşka kapılarını kapatan Çağla Şıkel, birkaç kez görüntülendiği Nail Gönenli ile ilişkisini ilan etti. Şıkel, “Her şey gördüğünüz gibi” ifadelerini kullandı.

    AYDIN HAMZA
    Aşk sarhoşu!

    Geçtiğimiz haftaya Nail Gönenli aşkıyla damgasını vuran Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    44 yaşındaki modele, son iki aydır aşk yaşadığı avukat Gönenli ile gecelerde boy göstermesi soruldu. Boşandıktan sonra ilk kez bir sevgilisiyle objektiflere takılan ünlü manken, sorular karşısında kısa ama net konuştu.

    "HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"
    Özel hayatını pek konuşmayı sevmeyen Şıkel, basın mensuplarının "Nail Gönenli ile olan aşkınızı itiraf edecek misiniz?" sorusuna "Her şey gördüğünüz gibi" demekle yetindi.
        ’Bild’iniz beyler!
        Haberler Saklambaç Çağla Şıkel'den ilan- aşk! Nail Gönenli sorularına bakın ne yanıt verdi
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