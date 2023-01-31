Mahir Günşıray'dan Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Ramazan Demir'i kızdıracak sözler: “Ucuz, akılsız..."

İmza attığı yapımlarla sürekli eleştirilerin hedefinde olan bir dijital platform, bu kez Mahir Günşıray'ı çileden çıkardı. Usta oyuncu, rol aldığı 'Şahmaran' dizisinin reklamının Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir üzerinden yapılmasına tepki gösterdi. Tanıtımlarda bu üçlü dışında hiçbir karakter veya kişiden bahsedilmemesine bozulan Mahir Günşıray, dijital platformun Instagram'daki resmi sayfasına "Bravo! 3 kişilik dizi yapmışsınız! Başarılarınız devamını dilerim" yorumu yazdı.
'SIĞI BAKIŞ AÇISI HAKİM'
Günşıray, tepkisini şu sözleriyle sürdürdü: "Bir film ya da dizi, çekim ekibi dışında oyuncu ekibinin işidir. Türkiye'de- ucuz ve akılsız tanıtım taktikleri birkaç kişiyi ön plana çıkarıp başarı sağlamak amacında oluyor. Oysa -en çok emeği ve başarısı olan başroldeki oyuncular dışında- tüm oyuncuları da tanıtmayı hedeflese işin kendisi de bundan büyük fayda görür. Ama sığ bakış açısı hakim." Öte yandan son dönemde abone sayısında hızlı bir düşüş yaşayan aynı dijital platform, bugüne kadar yayınladığı birçok yapımda Türk aile yapısını ve kültürel değerlerini hiçe saydığı için milyonların tepkisini çekmişti.