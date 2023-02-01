Eski model Açalya Samyeli Ademoğlu tatil için 75 bin Euro’luk bir dağ evi tercih etti! Victoria ile David Beckham'ın izinde...

Beyaz Türkler, sömestr tatilinde adeta Fransa Alpleri'ne çıkarma yaptı. Sanem Kardıçalı Tezman- Ralf Tezman, Melda-Sinan Kosif, Fatoş Altınbaş ve Aslı Şen gibi sosyetiklerin akın ettiği Fransız Alpleri'ndeki Türk nüfusu, popüler mekanlarda Türkçe şarkılar çalınmasına yol açtı. Bazı sosyetikler geceliği 600 ile 1.500 Euro arasında değişen otellerde konaklarken bazıları ise Courchevel'in ünlü chalet'lerini (dağ evi) kiraladı. Bunlardan biri de Miss Turkey 2012 güzeli ve iş insanı eşi Erman Ademoğlu'ydu. Arkadaşlarıyla Courchevel'deki haftalığı 75 bin Euro'luk bir dağ evini kiralayan ünlü çift, bunun karşılığında sadece temizlik, internet, odun ve banyo malzemeleri hizmeti alıyor.

1 HAFTASI 1.5 MİLYON TL

Daha önce Victoria ile David Beckham'ın da kaldığı ve yedi günlük konaklama bedelinin 1.5 milyon TL olduğu dağ evindeki bir haftalık tatilin bedeli ise ünlü çifte yeme/içme, kayak maliyeti ve ulaşım dahil edildiğinde yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olmuş olacak. Bu arada eşi Ersin Kayalar ile Courchevel'de olan Siren Ertan Kayalar'ın da tatili lüks bir chalet oldu. Sosyetik tasarımcı ve eşinin konakladığı dağ evinin fiyatı ise haftalık 65 bin Euro yani yaklaşık 1.3 milyon TL...