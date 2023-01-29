Furkan Andıç ve Aybüke Pusat kameralara yakalanınca bakın ne yaptı!

Bir dönem aynı dizide rol alan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat arasında aşk iddiaları uzun süredir boy göstermeye devam ediyor. Adı sık sık aşk iddialarına karışan ikili, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyununu izlemeye gitti. Kameraları gören ikili, birbirini görmezden geldi. Muhabirlerin "Aşk var mı?" sorularına da cevap vermeyen Andıç ve Pusat, mekanı birlikte terk etti.







"SADECE ARKADAŞIZ"

Çıkan bu aşk iddiaları, Dilan Çiçek Deniz ile yakın arkadaş olan Aybüke Pusat'ın dostluğunu bitirmişti. Çünkü Andıç, bir dönem de Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamıştı. Pusat, daha önce aşk söylentileri hakkında, "Furkan ile ilişkimiz yok. Sadece arkadaşız. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum." ifadelerini kullanmıştı. Fakat Dilan Deniz, Aybüke Pusat'ı sosyal medya hesabından silmişti.

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