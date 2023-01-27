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    Cansu Dere'nin korku dolu gecesi! Evinde yangın çıktı

    Cansu Dere, önceki akşam büyük korku yaşadı. Aşiyan’da çoğunluğu ahşap olan evi yanan güzel oyuncu, yangının yatak odasında yanan mumları kedilerinin devirmesi nedeniyle çıktığını söyledi.

    Pisi pisine yanıyordu!

    Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan nadir yıldızlardan Cansu Dere'den korku dolu bir haber geldi... Güzel oyuncunun Aşiyan'da bulunan evinde, önceki akşam saatlerinde yangın çıktı.

    Cansu Dere'nin de evde olduğu sırada çıkan yangına, ekipler müdahale etti. Evinin büyük bir bölümü ahşap olması nedeniyle büyük bir facianın da eşiğinden dönen Cansu Dere, yangının yatak odası kısmından çıktığını söyledi.

    DUMANDAN ETKİLENDİLER
    Olay sonrası ifade de veren güzel oyuncu, tv100'ün özel haberine göre; evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.

        Yangında kendisi herhangi bir zarara uğramayan Cansu Dere, kedilerinin ise dumandan bir hayli fazla etkilenmiş olması nedeniyle üzgün...

        Güzel oyuncu, kedilerine olan düşkünlüğüyle biliniyor.

        Cansu Dere, evinde çıkan yangın nedeniyle çok zor bir gece geçirdi.
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        Haberler Saklambaç Cansu Dere'nin korku dolu gecesi! Evinde yangın çıktı
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