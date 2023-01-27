Cansu Dere'nin korku dolu gecesi! Evinde yangın çıktı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan nadir yıldızlardan Cansu Dere'den korku dolu bir haber geldi... Güzel oyuncunun Aşiyan'da bulunan evinde, önceki akşam saatlerinde yangın çıktı.
Cansu Dere'nin de evde olduğu sırada çıkan yangına, ekipler müdahale etti. Evinin büyük bir bölümü ahşap olması nedeniyle büyük bir facianın da eşiğinden dönen Cansu Dere, yangının yatak odası kısmından çıktığını söyledi.
DUMANDAN ETKİLENDİLER
Olay sonrası ifade de veren güzel oyuncu, tv100'ün özel haberine göre; evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.