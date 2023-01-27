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    Kenan İmirzalıoğlu “Lalin kime benziyor” tartışmasına son noktayı koydu!

    Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “Lalin kime benziyor?” tartışmasına “Gözleri aynı ben ama diğer yanları aynı annesi” diyerek nokta koydu.

    AYDIN HAMZA
    Noktayı koydu!

    ATV'nin efsane yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

    Sosyal medyaya düşen büyük kızı Lalin'in fotoğrafı hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Lalin, anneye mi babaya mı benziyor?" tartışmalarına noktayı koydu: "Lalin'in gözleri aynı ben, diğer yanları aynı annesi."

    'BOZKIR BEBESİ LEYLA'
    Kenan İmirzalıoğlu, 2022 Mayıs'ta doğan kızı Leyla için ise şunları söyledi: "Leyla daha bir bozkır bebesi. Her gün büyüyor ve değişiyor. Zaman onlarla çok güzel geçiyor. Rabbim herkesin evladını bağışlasın, güzel günler göstersin."

    Lalin'in sevimliliği, sosyal medyaya damga vurmuştu.

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    Haberler Saklambaç Kenan İmirzalıoğlu “Lalin kime benziyor” tartışmasına son noktayı koydu!
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