Samar Dadgar ile Özcan Deniz gizlice evlendi! Ani nikah ile ilgili bomba iddia

Kendinden 23 yaş küçük Feyza Aktan'la olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, evliliğe tövbe etmedi; yine nikah masasına oturdu. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, önceki gün iki yıldır birlikte olduğu kendinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar'la Zekeriyaköy'deki villasında nikah kıydı. Sade törene İranlı güzelin birçok aile ferdi katılırken gözler anne Kadriye Deniz'i aradı. Geçtiğimiz aylarda "Oğlumun zaten bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutlu olsunlar ama evlenmek şart mı! Ben oğlumun evlenmesini istemiyorum" diyen Kadriye Hanım, nikaha katılmayarak tavrından geri adım atmadığını gözler önüne serdi.







YASAK AŞKLA BAŞLADI

Öte yandan büyük hayranı olduğu Özcan Deniz'le henüz Feyza Aktan'la evliyken yasak aşk yaşamaya başladığı söylenen Samar Dadgar'la ilgili de ortaya yeni bir iddia atıldı. Dedikodulara göre çiftin, sessiz sedasız evlenmesinin nedeni İranlı gelinin hamile olması. Deniz, Feyza Aktan'la da evlendiğinde genç kadın oğluna hamileydi.

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