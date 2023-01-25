İtalyan moda devi Schiaparelli'nin son defilesindeki bir kıyafet, İzmirli Cemre Kazandıvatan’ın tasarımı çıktı

Paris Haute Couture Moda Haftası, önceki gün İtalyan moda devi Schiaparelli'nin 2023 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonu defilesi ile başladı. Koleksiyonun parçalarını Naomi Campell ve Irina Shayk gibi ünlü mankenler sergilerken defilede Kylie Jenner gibi yıldızlar da hazır bulundu.
Hayvan figürlerinin kullanılmasıyla bir anda dünya gündemine de yerleşen defileyle ilgili asıl şok ise İzmir'den geldi! Markanın tasarımcısı Elsa Schiaparelli, kıyafetlerde kullandığı aslan, kurt ve büyük kedi başları için her ne kadar Dante'nin Cehennem'indeki canavarlardan esinlendiği söylese de Türk tasarımcı Cemre Kazandıvatan'ın elindeki belgeler, aksini söylüyordu.