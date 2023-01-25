İtalyan moda devi Schiaparelli'nin son defilesindeki bir kıyafet, İzmirli Cemre Kazandıvatan’ın tasarımı çıktı





Hayvan figürlerinin kullanılmasıyla bir anda dünya gündemine de yerleşen defileyle ilgili asıl şok ise İzmir'den geldi! Markanın tasarımcısı Elsa Schiaparelli, kıyafetlerde kullandığı aslan, kurt ve büyük kedi başları için her ne kadar Dante'nin Cehennem'indeki canavarlardan esinlendiği söylese de Türk tasarımcı Cemre Kazandıvatan'ın elindeki belgeler, aksini söylüyordu.