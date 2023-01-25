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    İtalyan moda devi Schiaparelli'nin son defilesindeki bir kıyafet, İzmirli Cemre Kazandıvatan’ın tasarımı çıktı

    İtalyan moda devi Schiaparelli’nin gündem olan son defilesindeki bir kıyafet, İzmirli Cemre Kazandıvatan’ın tasarımı çıktı. Kazandıvatan, kıyafetin tasarımını geçtiğimiz sene İtalya’daki moda okullarına göndermişti!

    Son moda hırsızlık

    Paris Haute Couture Moda Haftası, önceki gün İtalyan moda devi Schiaparelli'nin 2023 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonu defilesi ile başladı. Koleksiyonun parçalarını Naomi Campell ve Irina Shayk gibi ünlü mankenler sergilerken defilede Kylie Jenner gibi yıldızlar da hazır bulundu.



    Hayvan figürlerinin kullanılmasıyla bir anda dünya gündemine de yerleşen defileyle ilgili asıl şok ise İzmir'den geldi! Markanın tasarımcısı Elsa Schiaparelli, kıyafetlerde kullandığı aslan, kurt ve büyük kedi başları için her ne kadar Dante'nin Cehennem'indeki canavarlardan esinlendiği söylese de Türk tasarımcı Cemre Kazandıvatan'ın elindeki belgeler, aksini söylüyordu.



    SKANDALLA İLGİLİ SESSİZ
    İzmir'deki bir tasarım okulunda eğitim alan genç kız, 2022 yılında çizimlerini İtalya'daki birçok moda okuluna gönderdi.



        Bu çizimlerden biri ise önceki gün Schiaparelli'nin olay yaratan defilesinde karşısına çıktı. Türk tasarımcının 'tasarımını çalmakla' suçladığı Schiaparelli markası sosyal medyada olay olan bu skandalla ilgili sessiz kaldı. Cemre Kazandıvatan ise yapılan bu hırsızlık karşısında haklarını sonuna kadar arayacağını söyledi.

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        Haberler Saklambaç İtalyan moda devi Schiaparelli'nin son defilesindeki bir kıyafet, İzmirli Cemre Kazandıvatan’ın tasarımı çıktı
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