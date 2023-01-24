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    Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının şifreleri! Arzu Sabancı detayı şoke etti

    TAKVİM, haftalar önce ilk kez duyurduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının detaylarına ulaştı. 2,5 sene önce de birkaç kere görüşen olay ikili, yarım kalan aşklarında devam kararını iki ay önce aldı. Hatta Hande Erçel, Arzu Sabancı ile bile tanıştı.

    Sürpriz aşkın şifreleri

    TAKVİM'İN duyurduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı, önceki gün belgelenmişti. Yazarımız Ufuk Özcan'ın gizli aşk haberini duyurmasının ardından Kasım 2022'de "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin! Hayatımda kimse yok!" diyerek Özcan'ı yalanlayan güzel oyuncunun foyası, çabuk ortaya çıktı.



    29 yaşındaki Erçel'in gönlünü hızlı aşk hayatıyla manşetlerden düşmeyen Sabancı'ya kaptırması ise sosyal medyaya damga vurdu.



    Birçok kişi, "Hande, Hakan Sabancı ile aşk yaşayarak kendisine yazık ediyor" yorumu yaptı. Bu gündem yaratan ilişkiyle ilgili de birçok yeni detay ortaya çıktı.



        ORTAK DOSTLAR DEVREDE
        Hande Erçel ile Sabancı arasındaki yakınlaşma, aslında bundan yaklaşık 2,5 sene önce de yaşandı.



        Murat Dalkılıç ile üç yıllık ilişkisini 2020 yazındanoktalayan Hande Erçel, ayrılığın ardından Hakan Sabancı ile birkaç kez görüştü.



        Ancak bu yakınlaşma, ciddi bir ilişkiye dönüşmedi. Güzel oyuncu da ardından Kerem Bürsin ile birlikte oldu. Hande Erçel'in Kaan Yıldırım'la kısa süreli ilişkisinin de bitmesinden sonra meydana hızlı çapkın Hacı Sabancı çıktı.



            Sabancı, ortak tanıdıkları aracılığıyla güzel oyuncuyla aynı mekanda bir araya gelmeyi başardı ve yarım kalan aşk, yeniden başladı.



            TEKNESİNİ TAHSİS ETTİ
            Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkilerini nasıl gizlemeyi başardığı da belli oldu. Sabancı, güzel oyuncuyu Bebek'te demirli teknesiyle aldırıp Emirgan'daki evine getirtti.



            İkili, mekanlardan çıkarken de devreye Sabancı'nın korumaları girip çifte kalkan oldu.



                Bu ilişkiyle ilgili bir diğer bomba detay ise anne Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ile tanışması.



                Dedikodulara göre; Arzu Hanım ile güzel oyuncu, geçtiğimiz ay Hakan Sabancı'nın Emirgan'da bulunan evinde bir araya gelip sohbet etti. Böylece Arzu Sabancı, oğlunun bu ilişkisine onay verdiğini de göstermiş oldu.



                Hakan Sabancı'nın kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzel, Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı manken yer alıyor.



                    Yazarımız Ufuk Özcan, ilk olarak 14 Kasım 2022'de olay ikilinin Emirgan'daki bir mekanda yakınlaştığını yazmış; ardından Erçel, bu haberi kesin bir dille yalanlamıştı.



                    TAKVİM'İN 9 Ocak'taki manşetinde de çiftin aşkının iki aydan fazla süredir devam ettiği vardı.



                    ARKADAŞLARI İLE DE KAYNAŞTI
                    Önceki gün ilk kez Sabancı ile aynı kareye giren Hande Erçel'in Sabancı'nın arkadaş grubuyla da kaynaştığı ortaya çıktı.

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                    Haberler Saklambaç Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının şifreleri! Arzu Sabancı detayı şoke etti
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