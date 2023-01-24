Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının şifreleri! Arzu Sabancı detayı şoke etti

TAKVİM'İN duyurduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı, önceki gün belgelenmişti. Yazarımız Ufuk Özcan'ın gizli aşk haberini duyurmasının ardından Kasım 2022'de "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin! Hayatımda kimse yok!" diyerek Özcan'ı yalanlayan güzel oyuncunun foyası, çabuk ortaya çıktı.
29 yaşındaki Erçel'in gönlünü hızlı aşk hayatıyla manşetlerden düşmeyen Sabancı'ya kaptırması ise sosyal medyaya damga vurdu.
Birçok kişi, "Hande, Hakan Sabancı ile aşk yaşayarak kendisine yazık ediyor" yorumu yaptı. Bu gündem yaratan ilişkiyle ilgili de birçok yeni detay ortaya çıktı.