Serenay Sarıkaya galayı gölgede bıraktı! Hem kıyafeti hem de takılarıyla damga vurdu

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün dijital platformda yer alacak yeni dizisinin galasına katıldı. Giydiği transparan kıyafetle dikkatleri üzerine çeken ve galanın önüne geçen Sarıkaya'ya bir bakan bir daha baktı.
Sarıkaya'nın, Dolce&Gabbana marka kıyafetinin değeri ise dudak uçuklattı. Simsiyah transparan ve korse detaylı elbisesinin fiyatı 77 Bin TL. Sarıkaya'nın aynı markaya ait çantasının değeri 33 Bin TL, giydiği ayakkabısının değerinin ise tam 17 Bin TL olduğu öğrenildi.
Sadece kıyafetiyle dikkat çekmeyen oyuncu, takılarıyla da adeta şov yaptı. Bulgari marka; küpe, kolye, bileklik ve yüzükleriyle de göz kamaştıran Sarıkaya'nın bu takılarının toplam değeri ise 30 Milyon TL.