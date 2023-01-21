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    Serenay Sarıkaya galayı gölgede bıraktı! Hem kıyafeti hem de takılarıyla damga vurdu

    Serenay Sarıkaya, dijital platformda yer alacak yeni dizisinin galasına hem kıyafeti hem de takılarıyla damga vurdu. Sarıkaya, 124 Bin TL’lik elbisesini 30 Milyon TL’lik takılarıyla kombinledi..

    Doğan Savaş
    Galayı gölgede bıraktı

    Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün dijital platformda yer alacak yeni dizisinin galasına katıldı. Giydiği transparan kıyafetle dikkatleri üzerine çeken ve galanın önüne geçen Sarıkaya'ya bir bakan bir daha baktı.



    Sarıkaya'nın, Dolce&Gabbana marka kıyafetinin değeri ise dudak uçuklattı. Simsiyah transparan ve korse detaylı elbisesinin fiyatı 77 Bin TL. Sarıkaya'nın aynı markaya ait çantasının değeri 33 Bin TL, giydiği ayakkabısının değerinin ise tam 17 Bin TL olduğu öğrenildi.



    Sadece kıyafetiyle dikkat çekmeyen oyuncu, takılarıyla da adeta şov yaptı. Bulgari marka; küpe, kolye, bileklik ve yüzükleriyle de göz kamaştıran Sarıkaya'nın bu takılarının toplam değeri ise 30 Milyon TL.



        Galaya özel hazırlanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü markaya ait bu şık kombin için tam 124 Bin TL ödedi.
        TAKILARI 30 MİLYON TL
        ELBİSE
        DOLCE&GABBANA 77 BİN TL
        ÇANTA
        DOLCE&GABBANA 33 BİN TL
        AYAKKABI
        DOLCE&GABBANA 17 BİN TL

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