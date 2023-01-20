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    Tanyeli’nin hayatı filmleri aratmıyor

    Oryantal Tanyeli, 14 yaşında anne olduğunu ve o yaşta bebeğiyle evsiz kalınca Ortaköy Camii’ne sığındığını anlattı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Film gibi hayat
    Bir döneme damga vuran oryantal Tanyeli, Selim Akar'ın YouTube'da yayınlanan "Selim Akar Sorarsa" programına katıldı. Uzun süredir gözlerden uzak olan ve Türkiye'yi terk ederek kendine yeni bir dünya kuran Tanyeli, itiraflarıyla şaşırttı.

    "14 yaşında çocuğuma bakabilmek içindans etmeye başladım" diyen ünlü oryantal, ekledi:

    GÜNDEŞ'İN YERİ AYRI
    "Çocuk anne olarak çöpten bulduğum puset ile çocuğumu yanımdan ayırmıyordum. Evsiz kaldığımda çocuğumla Ortaköy Camii'ne sığındım. Cami hocası beni orada çaresiz görünce hemen yardım etti. Bir süre onların desteğini gördüm." Tanyeli, kendisi için Ebru Gündeş'in de ayrı bir yeri olduğunu söyleyip ekledi: Onun sayesinde 3 yıl kendi sanatımı sahnelerde icra ederek hayata tekrardan tutundum."
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    Masayı devirdiler
    Haberler Saklambaç Tanyeli’nin hayatı filmleri aratmıyor
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