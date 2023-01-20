Çek bir servet! Ünlülerin 2023 reklam ücretleri belli oldu: Ebru Gündeş, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu...





19 MİLYON TL'LİK REKOR

Hande Erçel'i bu yıl reklamlarında oynatmak isteyen firmalar ise 8 milyon TL'yi gözden çıkaracak. Afra Saraçoğlu gibi yıldızı son dönemde parlayan genç oyuncular ise ortalama 4 milyon TL talep ediyor. Ünlüler dünyasında bu anlamda rekor ise Ebru Gündeş'te.



Türkiye'de sahnelerden en çok kazanan isimlerin başında gelen Ebru Gündeş de reklam teklifi yapan firmalardan 1 milyon dolar yani yaklaşık 19 milyon TL ücret istiyor!





Gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla çok merak edilen Ebru Gündeş, geniş hayran kitlesiyle de firmaların reklam anlaşması yapmak için peşinden koştuğu bir isim.