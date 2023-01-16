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    Doğum sonrası incecik haline geri dönen Sinem Kobal'ın sırrı belli oldu

    Yaklaşık 9 ay önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, incecik haline döndü. 35 yaşındaki oyuncu, tıpkı ilk hamileliğinde olduğu gibi emzirme, yoga, pilates, düzenli yürüyüş ve beslenme sayesinde zayıfladı.

    Doğal formül

    Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliğinden iki kızı bulunan Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kareyle şaşkınlık yaratmıştı. 2022 Mayıs'ta ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getiren güzel oyuncunun, doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. Eski incecik görüntüsüne kavuşan 35 yaşındaki Kobal'ın sırrı, tıpkı ilk doğumunda olduğu gibi emzirmede saklı...
    2020'da dünyaya gelen kızı Lalin gibi ikinci kızını da emziren Sinem Kobal; doğum sonrası yoga, pilates ve düzenli yürüyüş yaptı.



    ŞEKERDEN UZAK DURDU
    Bebeğini emzirdiği için diyetten kaçınan güzel oyuncu, suyun yanı sıra bol bol şekersiz komposto, çorbalar, bitki çayları ve ayran tüketti.
    Kızartma, fast food ve aşırı şeker tüketiminden kaçındı.
    Her gıdadan gereken ölçüde alan ünlü oyuncunun bir diğer sırrı ise kuşkusuz kızlarıyla kendisi ilgilenmek. Büyük kızı Lalin'le sık sık birçok bebek aktivitesine katılan Sinem Kobal, kendisi ve bebeklerinin sağlığı için de online olarak sürekli eğitimler almaya devam ediyor.

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    Haberler Saklambaç Doğum sonrası incecik haline geri dönen Sinem Kobal'ın sırrı belli oldu
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