Doğum sonrası incecik haline geri dönen Sinem Kobal'ın sırrı belli oldu





ŞEKERDEN UZAK DURDU

Bebeğini emzirdiği için diyetten kaçınan güzel oyuncu, suyun yanı sıra bol bol şekersiz komposto, çorbalar, bitki çayları ve ayran tüketti.

Kızartma, fast food ve aşırı şeker tüketiminden kaçındı.

Her gıdadan gereken ölçüde alan ünlü oyuncunun bir diğer sırrı ise kuşkusuz kızlarıyla kendisi ilgilenmek. Büyük kızı Lalin'le sık sık birçok bebek aktivitesine katılan Sinem Kobal, kendisi ve bebeklerinin sağlığı için de online olarak sürekli eğitimler almaya devam ediyor.

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