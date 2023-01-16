Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 3 milyon TL'ye yeniledikleri evleri sosyal medyada gündem oldu





Villada en dikkat çeken detaylardan biri de duvarları süsleyen tablolar ile diğer sanat eserleri oldu. Böylece Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un da birçok ünlü gibi sanat eserlerine yatırım yaptığı ortaya çıktı.

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