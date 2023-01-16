Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 3 milyon TL'ye yeniledikleri evleri sosyal medyada gündem oldu

Her ikisi de kariyerlerinde zirvede olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un hayatı, ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz yaz evlenen ünlü çift, bir süre güzel oyuncunun Sarıyer'deki evinde yaşamış ancak daha sonra şehir merkezinde olduğu için Koç'un Levent'teki villasına taşınmaya karar vermişti.
Villanın tadilatı için de ikilinin yaklaşık 3 milyon TL harcadığı iddia edilmişti. Herkes, bu rakama nasıl bir dekorasyon yapıldığını merak ederken Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un aşk yuvasından bazı kareler, sosyal medyaya yansıdı.
GENİŞ YEMEK ALANI...
Tadilata imza atan mimarlık şirketi tarafından Instagram'da paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede olay yarattı. Ferah salonlarını açık renklerle daha da aydınlık bir hale getiren ünlü çift, kalabalık arkadaş gruplarını ağırlamak için de geniş bir yemek alanı tercih etti.