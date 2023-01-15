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    Erdal Özyağcılar ve eşi tadilat yaptırmak isterken dolandırıldı soluğu karakolda aldı

    Erdal Özyağcılar, evine tadilat yaptırmak istedi. Boya, badana işlemleri için anlaştığı Yılmaz K.'ya tam 80 bin TL ödedi! Ancak parayı alan usta, 1 ay geçmesine rağmen işe gelmedi! O da karakola gitti. Şikayet dilekçesi verdi.

    Dilek Yaman Demir
    Göz boyadı!

    Usta oyuncu ve eşi, evini tadilat yaptırmak isterken dolandırıldı! Mağdur, sanatçı Erdal Özyağcılar ile eşi Güzin Özyağcılar'dı.



    Çift, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'deki evlerine tadilat yaptırma kararı aldı. Eskiden çalıştıkları Yılmaz K.'yı aradı. Boya, badana ve tamirat işlemleri için 90 bin TL'ye anlaştı.




    Bunun üzerine Erdal Özyağcılar, Yılmaz K.'nın banka hesabına işe başlaması için 60 bin TL, gerekli malzemeleri alması için de 20 bin TL para yolladı. Bir süre sonra tadilata başlamayan ustayı aradı.



        'EŞİM HASTAYDI' DEDİ
        Ancak ulaşamadı! Parayı almasına rağmen işe başlamayan Yılmaz K.'yı şikayet etmek için polis merkezine başvuru yaptı. Özyağcılar çiftinin şikayeti üzerine Yılmaz K. hakkında soruşturma başlatıldı.



        İfadesi alınan usta, paraları aldığını kabul etti, ancak eşi hastalandığı ve hastanede tedavi gördüğü için işe başlayamadığını açıkladı. Şikayet üzerine parayı iade edeceğini ve işi yapmayacağını vurguladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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