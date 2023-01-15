Erdal Özyağcılar ve eşi tadilat yaptırmak isterken dolandırıldı soluğu karakolda aldı

Usta oyuncu ve eşi, evini tadilat yaptırmak isterken dolandırıldı! Mağdur, sanatçı Erdal Özyağcılar ile eşi Güzin Özyağcılar'dı.
Çift, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'deki evlerine tadilat yaptırma kararı aldı. Eskiden çalıştıkları Yılmaz K.'yı aradı. Boya, badana ve tamirat işlemleri için 90 bin TL'ye anlaştı.
Bunun üzerine Erdal Özyağcılar, Yılmaz K.'nın banka hesabına işe başlaması için 60 bin TL, gerekli malzemeleri alması için de 20 bin TL para yolladı. Bir süre sonra tadilata başlamayan ustayı aradı.