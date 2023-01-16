Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir olayı menajer oyunu mu? Mert Yazıcıoğlu...

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi 'bitti, bitiyor' derken ikiliden ayrılık açıklaması geldi.
Ayrılığa Saraçoğlu'nun dizi partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaşmasının neden olduğu iddia edilmişti. Fakat bana kalırsa bu ayrılığın baş mimarları Afra Saraçoğlu ile Demir'in menajerleri oldu. Nasıl mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'de; Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'da; Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'da olduğu gibi... "Dizi başlar, aşk başlar; dizi biter, aşk biter" oyunları ne zaman bitecek; merakla bekliyorum...
KİRALAR YÜZÜNDEN TAŞINAMADI
Neyse ikili 'sözde ayrıldı' ama aynı evde oturmaya devam ediyorlar.