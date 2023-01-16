Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir olayı menajer oyunu mu? Mert Yazıcıoğlu...





Zekeriyaköy'den ayrılmak istemeyen ikiliden Afra Saraçoğlu, uygun bir ev bulursa taşınacakmış. Tabii o zamana kadar çıkıp "Biz barıştık" demezlerse!



SAĞLIKTA 5 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Bir zamanlar iyi bir sağlık hizmeti almak ya da estetik için Avrupa'ya veya Amerika'ya giden çok kişi vardı. Hatta Ajda Pekkan, 25'in üstündeki estetik operasyonların çoğunu Almanya ya da diğer ülkelerde yaptırdı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın devrimi sayesinde sağlık turizmi için ülkemize gelen milyonlarca turist var. Araştırmalara göre yapılan sağlık turizmin ekonomiye katkısı ise senelik 5 milyar dolara çıkmış. Ben bu rakamı duyunca ülkemle ve doktorlarımızla gurur duydum...

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