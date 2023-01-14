7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez detayı ağızları açık bıraktı

İddiaya göre, Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılmasının ardından iyice artan bu çirkin yorumların arkasında ise Baysan vardı. Yorumlarda; Damla Sönmez'in oyunculuğu ile fiziğine hakaretler yapılıyor; Sönmez'in her karesi için "photoshop" yazılıyordu.