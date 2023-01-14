7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez detayı ağızları açık bıraktı

Aras Bulut İynemli ile yedi yıllık ilişkisi kısa süre önce biten Bige Önal, şimdilerde hayli ilginç bir iddiayla sosyal medyanın gündeminde...
Bu ilginç iddia, 2021 yılındaki bir dedikoduyla başladı. İynemli ile Önal'ın kısa bir ayrılık yaşadığı dönemde, yakışıklı oyuncunun ismi o dönemki rol arkadaşı Damla Sönmez ile anıldı.
Ancak Sönmez, aşkı yalanlasa da iddialara göre Bige Önal'ın annesi Mine Baysan'ı kendine düşman etti. O tarihten itibaren Damla Sönmez'e sosyal medya aracılığıyla farklı hesaplardan sürekli hakaret içeren yorumlar yapılmaya başlandı.