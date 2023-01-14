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    7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez detayı ağızları açık bıraktı

    Yedi yıllık aşkı Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Mine Baysan’ın açtığı sahte hesaplar aracılığıyla adı daha önce İynemli ile anılan güzel oyuncu Damla Sönmez’e hakaretler yağdırdığı öne sürüldü...

    Ana düşman!

    Aras Bulut İynemli ile yedi yıllık ilişkisi kısa süre önce biten Bige Önal, şimdilerde hayli ilginç bir iddiayla sosyal medyanın gündeminde...

    Bu ilginç iddia, 2021 yılındaki bir dedikoduyla başladı. İynemli ile Önal'ın kısa bir ayrılık yaşadığı dönemde, yakışıklı oyuncunun ismi o dönemki rol arkadaşı Damla Sönmez ile anıldı.

    Ancak Sönmez, aşkı yalanlasa da iddialara göre Bige Önal'ın annesi Mine Baysan'ı kendine düşman etti. O tarihten itibaren Damla Sönmez'e sosyal medya aracılığıyla farklı hesaplardan sürekli hakaret içeren yorumlar yapılmaya başlandı.

        İddiaya göre, Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılmasının ardından iyice artan bu çirkin yorumların arkasında ise Baysan vardı. Yorumlarda; Damla Sönmez'in oyunculuğu ile fiziğine hakaretler yapılıyor; Sönmez'in her karesi için "photoshop" yazılıyordu.

        ANNESİNİ TAKİPTEN ÇIKTI!
        Damla Sönmez'in sevenleri tarafından sosyal medyada da gündeme gelen bu şok iddia sonrası gözler Mine Baysan ve Bige Önal'a çevrildi. Güzel oyuncunun, bu şok iddianın sosyal medyada gündeme gelmesinin hemen ardından annesini Instagram'da takipten çıkması ise iddiaları güçlendirdi.

        Dedikodulara göre; annesinin Damla Sönmez'e hakaret içeren yorumlar yaptığını düşünen güzel oyuncu, Baysan'ı defalarca uyarsa da etkili olamadı. Bige Önal da bu nedenle annesiyle olan iletişimini kesti.

            Merhum futbolcu Erhan Önal'ın da eşi olan Mine Baysan, bir dönem modellik ve oyunculuk da yapmıştı.

            Gözde çiftin, yedi yılın ardından ayrılması hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

            Damla Sönmez, kendisine yapılan çirkin yorumların ardında Mine Baysan'ın olduğu iddiası karşısında şaşkına döndü...
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            Haberler Saklambaç 7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez detayı ağızları açık bıraktı
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