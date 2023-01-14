Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter sessizliği! Ser verdi sır vermedi!

AH YALAN DÜNYA

Ivana Sert, paylaştığı bu fotoğraf karesinin altına düştüğü notla yaşadığı kırgınlığa ve kendisini üzenlere sitem etti. İkoncan, şöyle yazdı: "Siz siz olun böyle insanlara güvenmeyin. Dost gözükenleri, sakın ama sakın affetmeyin.... Boşuna dememiş Neşet baba... Ah yalan dünya..." İvana Sert'in bu karesinde yazdıkları kadar kolyesi de dikkat çekiciydi.