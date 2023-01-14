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    Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter sessizliği! Ser verdi sır vermedi!

    Halit Ziya Uşaklıgil'in yeniden çekilecek olan "Aşkı Memnu" eserindeki "Bihter" karakterine hayat vermeye hazırlanan Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz gün düzenlenen bir ödül töreninde ortaya çıktı. İşte haberin detayları ve 14 Ocak 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimi magazin haberleri...

    Bihter sessizliği!

    Basın mensuplarının, "Yeni projeniz hayırlı olsun. Neler söylemek ister siniz?" sorusuna, "Teşekkür ederim sağ olun ama hiçbir şey söyleyemem" cevabını verdi. (Doğan SAVAŞ)

    CANLI BİRCE
    Birce Akalay, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Canlı renkli kombiniyle dikkat çeken güzel oyuncu, yoğun tempoda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Birce Akalay, bir süre daha mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.

    DURMAK YOK
    Kerem     Bürsin, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yeni projemin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Onun dışında dijitale ve sinemaya yapılan yeni projelerde olacak. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)

        YENİ KRALI!
        Bir süredir birlikte olduğu Sinan Akçıl'la ilişkisi bittiği konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün Burak King ile bir AVM'de görüntülendi. Genç şarkıcı, gazetecilerin aşkla ilgili soruları karşısında "Burak ile uzun zamandır arkadaşız. Şimdi yeni şarkı çalışmamız var; aşk yok şarkı var" dedi.

        USTA SEYİRCİ
        Mimar Sinan Musiki Derneği'nin sahnelediği Lüküs Hayat Müzikali sanatseverlerin büyük ilgisini gördü. Geçtiğimiz gün sergilenen müzikalin 9. gösterisine sürpriz isimler katıldı. İzleyiciler arasında Lüküs Hayat'ta Rıza karakterini canlandıran Zihni Göktay da vardı.

        BERLİN COŞKUSU
        Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet'in Berlin galası, önceki akşam gerçekleşti. Çağan Irmak, Selçuk Yöntem, Selin Şekerci ve Kubilay Aka'nın katılım gösterdiği galaya ilgi büyüktü. Kırmızı halı seramonisinin ardından filmi seyirci ile birlikte izleyen ekip salonda dakikalarca alkışlandı. Kubilay Aka ile Selin Şekerci, gala tarzlarıyla da beğeni topladı.

            OLAY TEKLİF
            ATV'nin             güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, önceki akşam ekrana gelen 16. bölümüyle yine çok beğenildi. Tarık, mahkemede Yeşim'in verdiği ifadeyle büyük bir şok yaşadı. Oylum'u kaybetmek istemeyen Tolga ise Oltan'dan aldığı tavsiye ile Oylum'a büyük bir sürpriz yaptı. Tolga'nın evlenme teklifi karşısında çok mutlu olan Oylum, Tolga'nın teklifini kabul etti.

            CAMBAZ'LA ALIŞVERİŞTE
            Merve Boluğur, önceki gün İstinye'teki bir AVM'de objektiflere takıldı. 2021 yılında köpeği Çiko'yu kaybeden güzel oyuncu, yeni köpeğiyle birlikte alışveriş turunda görüntülendi. 'Cambaz' ismini verdiği yeni köpeğiyle gün boyu alışverişin keyfini çıkaran Merve Boluğur, karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

            TEZGAH SOHBETİ
            Son dönemde belindeki sakatlık nedeniyle konserlerine ara veren Zeynep Bastık, vaktinin büyük kısmını evinde geçiriyor. Önceki gün de köpeğiyle mutfak tezgahında böyle poz veren ünlü popçunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

                SAÇLAR ŞEKİL
                İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak, saçlarıyla yine olay oldu. Önceki gün Instagram hesabından bu pozunu paylaşan ünlü şarkıcının kıvırcık saçları, fotoğraf karesinin büyük bir kısmını kaplamıştı... Dilan Çıtak, saçlarıyla sık sık gündemde.

                AH YALAN DÜNYA
                Ivana Sert, paylaştığı bu fotoğraf karesinin altına düştüğü notla yaşadığı kırgınlığa ve kendisini üzenlere sitem etti. İkoncan, şöyle yazdı: "Siz siz olun böyle insanlara güvenmeyin. Dost gözükenleri, sakın ama sakın affetmeyin.... Boşuna dememiş Neşet baba... Ah yalan dünya..." İvana Sert'in bu karesinde yazdıkları kadar kolyesi de dikkat çekiciydi.

                ESTETİK BİLMECESİ
                Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Günel Zeynalova, giyim tarzı ve yüzündeki değişimle dikkat çekti. "Didem" şarkısı ile ünlenen Azeri kızı Günel'in son hali görenleri adeta şaşırttı. 25 yıldır sahnelerde olduğunu söyleyen ve estetik hakkında konuşan şarkıcı, "Yüzüme sadece ufak dokunuşlar yaptırdım. Öyle abartıldığı gibi bir estetiğim yok" dedi. Azeri kızı Günel'in değişimi oldukça dikkat çekiyor.


                    FOTOŞOK
                    Oyuncu Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, hayatının şokunu yaşadı. Özdemir, önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla objektiflere takıldı. Muhabirlerin kendisini görüntüleyince panikleyen Derya Özdemir, "Arkadaşlar bu halimle çekmeyin berbat görünüyorum. Başka bir zaman çekin. Kaşım yok" diye seslendi.

                    Özdemir'in yaptıracağı işlem öncesi kaşlarını kazıttığı için böyle göründüğü öğrenildi.
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                    Haberler Saklambaç Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter sessizliği! Ser verdi sır vermedi!
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