Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter sessizliği! Ser verdi sır vermedi!

Basın mensuplarının, "Yeni projeniz hayırlı olsun. Neler söylemek ister siniz?" sorusuna, "Teşekkür ederim sağ olun ama hiçbir şey söyleyemem" cevabını verdi. (Doğan SAVAŞ)
CANLI BİRCE
Birce Akalay, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Canlı renkli kombiniyle dikkat çeken güzel oyuncu, yoğun tempoda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Birce Akalay, bir süre daha mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.
DURMAK YOK
Kerem Bürsin, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yeni projemin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Onun dışında dijitale ve sinemaya yapılan yeni projelerde olacak. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)