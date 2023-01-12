Eşi Zeynep Sever Demirel’in sayesinde sanat eserlerine ilgi duymaya başlayan Volkan Demirel'ın milyonluk koleksiyon

Futbol kariyerinin yanı sıra son yıllarda sanat eserlerine olan merakıyla da bilinen Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, sanat aşklarını iyice ilerletti. 'Demirel Art Koleksiyonu'nda şimdilerde 500'ü aşkın eser olan ve bunun çoğunluğu tablolardan oluşan çift, yeni sergi açmak için de çalışmalara başladı. Bodrum ve İstanbul'daki villalarının her yeri sanat eserleriyle dolu olan Volkan Demirel, tüm tabloları evlerinin duvarlarına asamadığını söyledi ve ekledi:







'ASACAK YER BULAMIYORUZ'

"Kendi evimde tabloları asacak imkanım olmadığı için eserleri artık babam ve kardeşlerimin evlerine asmaya başladım." Türkiye'de en çok esere sahip olan ilk 25 koleksiyoner arasına giren Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel'in koleksiyonlarının toplam değerinin ise 50 milyon TL'ye yaklaştığı tahmin ediliyor...

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