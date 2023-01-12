Burcu Esmersoy, önceki akşam yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp genç halini ti'ye aldı. 46 yaşındaki sunucu, 4 milyona yakın takipçisi bulunan hesabından paylaştığı karesine "Yanaklar balık etli maşallah. Kaşlar bir daha çıkmayacaklarından habersiz ve masum suratımda asılı kalmışlar" esprisi yazdı. Bununla da yetinmeyen Burcu Esmersoy, gençliğini Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio'ya benzetti.
EŞSİZ DESTEK
Anne olduktan sonra kariyerine ara veren Cansu Tosun, önceki gün bir AVM'deydi. Bir marka için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, "Setleri özlemişim, eşim Erkan da destek oldu" dedi.
MÜTEVAZI BEYAZ
Şovmen Beyazıt Öztürk, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Her zamanki gibi alçak gönüllü tavrıyla takdir toplayan Öztürk, kendisini görüntüleyen gazetecilerle de ayaküstü sohbet etti.