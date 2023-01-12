



POLEMİĞE GİRMEDİ

Kadir Doğulu, önceki akşam Yeniköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Yılbaşında katıldığı bir programda kendisi gibi oyuncu eşi Neslihan Atagül ile yaşadığı bir olayı anlatan Doğulu'nun, bu olayı sosyal medyadan alıntalıdığı iddiaları gündem olmuştu... Bu olaylara açıklık getiren oyuncu, "Bu sadece bana ait bir hikaye değil ve bu durumu herkes yaşıyordur" dedi. Uraz Kaygılaroğlu ise bu olay sonrası sosyal medyadan Kadir Doğulu'ya gönderme yapmıştı. Doğulu, konuyla ilgili "Benim haberim yok" diyerek polemiğe girmedi. (Doğan SAVAŞ)