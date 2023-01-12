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    Güzel oyuncu Burcu Esmersoy'dan güldüren paylaşım

    Burcu Esmersoy, önceki akşam yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp genç halini ti'ye aldı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Foto espri

    Burcu Esmersoy, önceki akşam yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp genç halini ti'ye aldı. 46 yaşındaki sunucu, 4 milyona yakın takipçisi bulunan hesabından paylaştığı karesine "Yanaklar balık etli maşallah. Kaşlar bir daha çıkmayacaklarından habersiz ve masum suratımda asılı kalmışlar" esprisi yazdı. Bununla da yetinmeyen Burcu Esmersoy, gençliğini Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio'ya benzetti.



    EŞSİZ DESTEK
    Anne olduktan sonra kariyerine ara veren Cansu Tosun, önceki gün bir AVM'deydi. Bir marka için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, "Setleri özlemişim, eşim Erkan da destek oldu" dedi.



    MÜTEVAZI BEYAZ
    Şovmen Beyazıt Öztürk, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Her zamanki gibi alçak gönüllü tavrıyla takdir toplayan Öztürk, kendisini görüntüleyen gazetecilerle de ayaküstü sohbet etti.



        ALDATMAK'A TAZE KAN...
        Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın oyuncu kadrosuna Selin Kahraman dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide "Zeliş" karakterine hayat verecek. Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan'ın hayatına Selin Kahraman Zeliş karakteri ile dahil oluyor. Bu arada sevilen dizinin bu akşamki bölümünde; Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.



        GÖZYAŞI VE TEBESSÜM BİR ARADA
        ATV'nin yarın akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ateş Kuşları dizisinin Sabit'i Emir Çubukçu ve Zıpkın'ı Erdem Şanlı rolleri hakkında ilk kez konuştu. Çubukçu; "Bu hikayede gerçek bir hüzün var. Öte yandan aile sıcaklığını da izleyiciyle buluşturacak bir hikaye" dedi. Şanlı ise şunları söyledi: "İzleyenler zaman zaman ağlayacak ama zaman zamanda gülümseyecek. Belki de bu dizi sayesinde insanların sokak çocuklarına bakış açıları değişir."



        ZİRVEDE ATV BAŞLADI...
        Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. atv'nin başarılı dizisi yeni yıldaki ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,53 izlenme oranı ve %17,67 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.



            POLEMİĞE GİRMEDİ
            Kadir Doğulu, önceki akşam Yeniköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Yılbaşında katıldığı bir programda kendisi gibi oyuncu eşi Neslihan Atagül ile yaşadığı bir olayı anlatan Doğulu'nun, bu olayı sosyal medyadan alıntalıdığı iddiaları gündem olmuştu... Bu olaylara açıklık getiren oyuncu, "Bu sadece bana ait bir hikaye değil ve bu durumu herkes yaşıyordur" dedi. Uraz Kaygılaroğlu ise bu olay sonrası sosyal medyadan Kadir Doğulu'ya gönderme yapmıştı. Doğulu, konuyla ilgili "Benim haberim yok" diyerek polemiğe girmedi. (Doğan SAVAŞ)



            ATEŞ PARÇASI
            Müzik dünyasının sevilen ismi Tuğba Ünal, geçtiğimiz gün sevimli bir köpekle objektif karşısına geçti. Ateş isimli sevimli hayvanla keyifli görüntüler veren Ünal, "Köpek korkum vardı. Çok severdim ama yaklaşamazdım. Bu çekim sayesinde korkumu da yendim. Şimdi bir köpek sahiplenip, korkumun üzerine gideceğim" dedi.



            MÜCADELENİN AFİŞİ
            Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin afişi yayınlandı. Milyonlara umut olan Neslican Tay'ın hayatını anlatan film 27 Ocak'ta vizyona girecek.

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            Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Burcu Esmersoy'dan güldüren paylaşım
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